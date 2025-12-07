NIS America, Inc. est ravi d’annoncer que Étrange Overlord , le prochain jeu d’action-aventure musical, sortira sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 et PC le 26 mars 2026 !

Les versions physiques Nintendo Switch et PlayStation 5 seront distribuées en France par Microids Distribution France.

À propos de Etrange Overlord



Etrange von Rosenburg est accusée à tort d’avoir assassiné le roi et est exécutée. Se réveillant en enfer, elle décide tout simplement de prendre le contrôle des lieux ! Découvrez ce RPG d’action frénétique créé par Sohei Niikawa, le créateur de Disgaea et de Rhapsody: A Musical Adventure !

Utilisez un mécanisme unique de bande tournante faisant circuler des objets, des améliorations et même des personnages sur la carte. Puis relevez le défi de ce jeu bourré d’action avec vos amis dans un mode multijoueur endiablé avec 2 à 4 joueurs !

Accompagnez Etrange dans son insatiable désir de gourmandises pour récupérer des récompenses sous forme d’amélioration de personnage et de bonus. Les superbes illustrations des personnages imaginés par l’illustrateur légendaire Shinichiro Otsuka vous enchanteront, alors qu’Étrange et ses nombreux alliés traversent l’enfer en combattant et même en chantant. Une odyssée musicale à ne pas manquer !

Caractéristiques :



Une armée de subordonnés : Dans le rôle d’Etrange von Rosenburg, rassemblez une bande de personnages hauts en couleur venus des quatre coins de l’enfer et mettez-la à votre service ! Menez votre armée au combat avec plus de 15 personnages jouables et remportez la conquête du trône de l’enfer !

Suivez la bande tournante : Tirez, esquivez et taillez votre chemin sur le champ de bataille dans un jeu d’action RPG doté d’un mécanisme unique de bande tournante faisant circuler des objets, des améliorations et même vos personnages à travers le terrain ! Profitez ensuite d’un jeu endiablé en mode multijoueur avec jusqu’à quatre amis !

Vivez votre meilleure vie après la mort : Ce n’est pas parce que vous êtes en enfer que vous ne pouvez pas vous amuser ! Suivez Étrange alors qu’elle tente de vivre sa meilleure vie quelles que soient les circonstances dans cette histoire de grande envergure remplie de rires, d’émotion et de numéros musicaux !