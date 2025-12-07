Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch.

Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).

Switch 2

Warhammer 40,000: Rogue Trader – 37.1GB

Farming Simulator: Signature Edition – 22.5GB

Skate Story – 8.1GB

Ultimate Sheep Raccoon – 2.6GB

Little Rocket Lab – Nintendo Switch 2 Edition – 2.1GB

Switch