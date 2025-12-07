Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch.
Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).
Switch 2
- Warhammer 40,000: Rogue Trader – 37.1GB
- Farming Simulator: Signature Edition – 22.5GB
- Skate Story – 8.1GB
- Ultimate Sheep Raccoon – 2.6GB
- Little Rocket Lab – Nintendo Switch 2 Edition – 2.1GB
Switch
- Kiborg – 8.8GB
- Aery: Winter Wonderland – 3.9GB
- Stars In The Trash – 2.6GB
- Ultimate Sheep Raccoon – 2.5GB
- Korean Monorail Panorama Line Hwagaesan – 2.5GB
- Little Rocket Lab – 1.7GB
- Montezuma’s Revenge – The 40th Anniversary Edition – 1.7GB
- Farm Love Legend: Transform your Animals into Anime Girls – 1.7GB
- Farm Love Legend: Transform your Animals into Anime Boys – 1.7GB
- Tamarindos Freaking Dinner – 1.5GB
- Mamon King – 1008MB
- Dunjungle – 1000MB
- Ink Inside – 1000MB
- Detective Girl: The Case of Immortality 1000MB
- Pharmacy Store Simulator – 727MB
- Cozy Tiny Home – 638MB
- Keep The Heroes Out – 600MB
- Terminator 2D: No Fate – 595MB
- Vinecard – 594MB
- Milano’s Odd Job Collection – 400MB
- Royal Watch: The Throne’s Duty – 386MB
- Brok: Natal Tail – A New Christmas Special – 300MB
- Lok Digital – 272MB
- Save The Doge 2 – 211MB
- A Game About Digging A Hole – 210MB
- Pad Quad – 167MB
- Unto Deepest Depths – 110MB
- Samu – 62MB
- Toad Slide – 59MB
