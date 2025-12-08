Depuis quelques années déjà, les remasters et portages de jeux souvent très anciens font leur apparition sur les consoles modernes. Outre les versions HD-2D des classiques de Square Enix comme les Dragon Quest nous voyons un grand nombre d’éditeurs qui déterrent des titres parfois oubliés, voire inconnus du grand public, comme The Immortal ou Scurge: Hive. Nous avons reçu Milano’s Odd Job Collection, une expérience arcade sortie en 1999 à l’époque sur PS1. Que nous donne ce titre qui débarque le 9 décembre 2025 pour la première fois en Occident sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de quinze euros ?

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un bon niveau en anglais est nécessaire pour jouer à Milano’s Odd Job Collection.

Une première en Occident…

Milano’s Odd Job Collection est presque l’ancêtre des jeux cosy. Nous incarnons Milano, onze ans, qui doit aller chez son oncle pendant que sa mère est en convalescence à l’hôpital… Sauf qu’une fois arrivée chez lui, elle remarque qu’elle est seule à la maison ! Milano va devoir enchaîner les emplois pour subvenir à ses besoins le temps que sa mère revienne…

Sur le principe, le gameplay est très simple et la prise en main immédiate. Le jeu est découpé en journées. Chaque journée a globalement le même fonctionnement : au petit matin, nous allons choisir notre activité parmi celles qui sont disponibles et, le soir, nous allons nous « occuper » des besoins de notre personnage.

Il y a huit emplois disponibles, donc huit mini-jeux, qui sont variés et faciles à comprendre. À l’infirmerie, nous devrons enchaîner une série de boutons (« A », « B », « Y », « X ») pour guérir tous les patients alités. Dans l’étable, nous devrons attraper les vaches volantes et les poser au sol afin de les traire le plus rapidement possible. Il faudra cependant esquiver la créature qui fait le tour de l’enclos et qui peut nous propulser loin du bovin. Dans le verger, nous devrons intercepter toutes les pommes qui tombent de l’arbre.

Chaque mini-jeu se fait en temps limité. Nous gagnons de l’argent en fonction de la difficulté choisie (au niveau 1, nous gagnons 500 pièces, 1000 pour le niveau 2, etc.) ainsi que du temps restant. Attention cependant : si vous n’arrivez pas à gagner le mini-jeu avant la fin du chronomètre, vous ne toucherez pas la moindre piécette !

Le soir, nous pourrons réaliser deux activités avant de nous coucher afin d’améliorer nos statistiques. Nous pourrons par exemple préparer à manger pour gagner de l’énergie ou bien faire le ménage pour être de bonne humeur. Au moment de dormir, nous pourrons lire un livre, faire un vœu ou bien regarder le catalogue de la boutique pour se faire livrer des meubles.

Il faut du temps pour le comprendre (pour nous, ce fut au moins 30 journées !), mais certains objets auront une importance capitale pour notre partie. Certains meubles permettent de débloquer de nouvelles activités, comme le bureau, qui nous permet… de développer nos compétences ! Cette statistique « compétence » (skills dans le jeu) va nous permettre d’augmenter la difficulté des mini-jeux, et donc de gagner plus d’argent !

… Un portage pas à la hauteur de l’évènement

Milano’s Odd Job Collection est un jeu qui a un vrai potentiel mais qui souffre du poids des années. C’est une pièce de musée intéressante pour comprendre l’arrivée progressive du jeu cosy dans nos foyers… Que nous déconseillons cependant aux joueurs qui recherchent une expérience adaptée aux standards modernes.

Le portage est mal conçu, et si les mini-jeux sont intéressants dans le principe, la maniabilité est catastrophique et peu pensée pour les manettes actuelles. Un grand nombre de jeux offre une expérience saccadée, avec des contrôles très peu précis au joystick, qui étaient sûrement plus confortables sur une manette PS1 (sur Switch, les déplacements ne fonctionnent qu’avec le joystick).

Les activités proposées sont aussi très peu équilibrées. La boulangerie, par exemple, dans laquelle nous réalisons un puzzle game où nous empilons les aliments d’une même couleur, est vraiment très simple, là où certains passages de l’infirmerie sont très complexes.

Finalement, parce que certains mini-jeux manquent de précision (comme le fast-food ou le verger), parce que d’autres sont trop compliqués (comme le restaurant ou l’infirmerie), nous enchaînons jour après jour les mêmes activités afin de gagner le plus d’argent possible, ce qui amenuise grandement la force du titre.

Milano’s Odd Job Collection conserve aussi les défauts des vieux titres de l’époque, avec des mécaniques qui ne sont pas bien expliquées. Comme susmentionné, il a fallu quasiment trente journées (soit deux tiers de l’expérience) pour comprendre comment gagner en compétence, et même après avoir fini le jeu, nous ne comprenons pas à quoi sert la statistique « humeur » !

Ces problèmes auraient pu être résolus facilement, mais nous sentons que les éditeurs se sont contentés du strict minimum en utilisant le côté « exclusif en Occident » pour donner envie aux joueurs de se casser les dents sur un titre porté sans grande préoccupation pour ceux qui vont l’acheter.

Les options de confort rajoutées, comme l’option pour accélérer certaines actions, ne suffisent clairement pas à nous faire oublier la répétitivité du titre. Nous enchaînons chaque soir les mêmes actions afin de gagner des points de compétence dont l’utilité est assez nébuleuse. Les animations, même accélérées, sont très longues, et nous finissons par faire autre chose (lecture, jeu sur son téléphone, etc.) en même temps pour essayer de passer le temps… ce qui est finalement une situation assez ironique.

À éviter, sauf pour les amoureux de raretés

Le jeu est traduit pour la première fois en anglais et n’est pas disponible en langue française. Il faut un bon niveau dans la langue de Shakespeare pour comprendre les explications de chaque mini-jeu, qui ne sont pas forcément évidentes.

Pour quinze euros, nous vous déconseillons fortement ce titre qui, hormis pour l’aspect nostalgique ou « pour la première fois en Occident », n’a que peu d’intérêt vidéoludique. C’est vraiment dommage, car avec un vrai travail de modernisation, Milano’s Odd Job Collection aurait pu offrir de belles heures de jeux. Même si la durée de vie est intéressante pour le prix (en fonction de votre rythme, trois à quatre heures de jeu), ces heures ne sont pas qualitatives.

Les graphismes nous laissent perplexes. D’un côté, la direction artistique est plutôt jolie, avec de jolis meubles et objets à débloquer, mais de l’autre, un rafraîchissement pour éviter les gros pixels, notamment sur le texte, aurait vraiment été appréciable.

La bande-son est agréable, reste en tête, avec des musiques entraînantes qui collent bien à l’univers. En revanche, le doublage anglais est irritant : Milano répète les mêmes phrases en permanence, ce qui finit par nous lasser.

Nous vous joignons une vidéo (sans commentaire) découverte de vingt-six minutes, qui vous permettra de comprendre un peu mieux le jeu et de vous faire votre propre avis.