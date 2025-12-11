Icône mondiale, mère, entrepreneuse, militante, productrice et star de télévision : Kim Kardashian cumule les casquettes pour devenir la prochaine icône ultime de Fortnite. Elle rejoindra la série des icônes de Fortnite le 14 décembre à 1h ! Grâce à cette collaboration, Fortnite accueille la plus grande star d’Hollywood sur l’île ! L’arrivée de Kim dans Fortnite fait suite à la conquête de la côte ouest américaine lors du Chapitre 7.

L’authenticité est au cœur de cette collaboration, avec des looks avant-gardistes dans le jeu et des clins d’œil à certains des moments les plus marquants de Kim sur Internet.

Des tenues glamour et “so Kim” dans la boutique : Kim a travaillé directement avec l’équipe Fortnite pour créer personnellement tous les articles cosmétiques de sa collaboration, y compris la tenue emblématique Kim Kardashian, la tenue icône la plus personnalisable de Fortnite à ce jour !

Tenue iconique de Kim Kardashian : combinez sept coloris, quatre décolletés, trois coiffures et bien plus encore dans cette tenue Icône hautement personnalisable – il existe plus de 25 variations !

Tenue de Kim Kardashian : affirmez votre style avec élégance grâce à une veste stylée que vous pouvez porter ou enlever à votre guise.

Et plein d'accessoires : complétez votre look avec d'autres accessoires glamour disponibles dans la boutique, notamment le Ring Light To Go Back Bling !

Émotes : Recréez les moments iconiques de Kim avec l’emote « Slurp the Internet » et versez quelques larmes avec l’emote « Diamond Drop ».

La série Icônes de Fortnite rend hommage aux personnalités les plus influentes et captivantes du monde réel, issues du jeu vidéo, de la musique, du cinéma et de la mode.