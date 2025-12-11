Par la grâce de l’Empereur-Dieu, Warhammer 40,000: Rogue Trader débarque aujourd’hui à 16h00 sur Nintendo Switch 2. Après un lancement réussi sur PC, PlayStation et Xbox il y a presque exactement deux ans, les joueurs sur Switch 2 peuvent désormais plonger pour la première fois dans l’univers sombre et somptueux du célèbre CRPG d’Owlcat Games.

Warhammer 40,000: Rogue Trader est le premier jeu Warhammer 40k sur Nintendo Switch 2. Il comprend le jeu de base avec toutes ses mises à jour, soit plus de 100 heures de jeu. Les DLC Void Shadows et Lex Imperialis ne sont pas encore disponibles sur Switch 2, mais seront ajoutés ultérieurement.

Dans Rogue Trader, les joueurs incarnent le descendant d’une ancienne dynastie de corsaires qui règnent sur leur propre protectorat commercial et explorent les confins de l’espace impérial avec la bénédiction de l’Empereur lui-même. Grâce à leur mandat commercial, les libres-marchands jouissent de privilèges et d’un pouvoir inimaginables, ainsi que de la mission d’étendre les frontières de l’Imperium. Ils ont à leur disposition un vaisseau spatial gigantesque très puissant, avec un personnel prêt à suivre son chef sans poser de questions.

Faites preuve de clémence ou de mépris envers vos sujets, restez fidèle à l’Empereur ou travaillez avec les ennemis de l’humanité : chaque décision du libre-marchand a des répercussions sur l’ensemble des systèmes stellaires, modifiant le monde du jeu et de ceux qui l’habitent.

Warhammer 40,000: Rogue Trader est désormais disponible sur Nintendo Switch 2 au prix de 49,99 € avec une réduction de 10 % pour son lancement.