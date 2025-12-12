Factorio Nintendo Switch 2 Edition, la nouvelle version du célèbre jeu de construction et de gestion industrielle, sera disponible le 22 décembre 2025.

Conçu pour tirer parti des nouvelles capacités matérielles de la Switch 2, Factorio Nintendo Switch 2 Edition propose une série d’améliorations notables par rapport à la version originale. Le jeu bénéficie désormais d’une résolution native en 1080p sur l’écran de la console, contre 720p auparavant, et d’un support complet jusqu’en 2160p (4K) en mode docké. L’écran profite également du taux de rafraîchissement variable (VRR), garantissant une fluidité optimale dans toutes les situations.

Les développeurs promettent plusieurs améliorations visuelles et techniques : animations plus détaillées, sprites en haute résolution, temps de chargement réduits et possibilité de construire des bases beaucoup plus grandes. Le jeu intègre aussi un mode souris, utilisant les capteurs infrarouges des Joy-Con pour déplacer un curseur et cliquer directement dans l’interface. Cette option, à activer manuellement dans le menu des contrôles, offre plus de précision pour la construction ou la navigation dans les menus, tout en conservant la jouabilité classique à la manette.

La mise à niveau vers la version Switch 2 sera totalement gratuite pour les possesseurs actuels. Les développeurs estiment qu’il n’est pas raisonnable de faire payer un simple saut technique, préférant réserver le contenu payant à la future extension Space Age, proposée à 35 dollars et disponible simultanément.

Cette extension majeure, qui arrive également sur PC, introduit de nouvelles planètes, des environnements inédits et une progression étendue. Sur Switch 2, Space Age conserve l’intégralité du contenu de la version PC, sans retrait ni compromis. Les développeurs confirment que la Switch 2 dispose enfin de la puissance CPU et RAM nécessaire pour faire tourner cinq planètes complètes tout en maintenant 60 FPS et 60 UPS dans des conditions normales de jeu.

Le portage vers la nouvelle console n’a pas été sans défis. Le responsable du développement, Twinsen, explique avoir dû retravailler les performances en 4K, où le framerate chutait drastiquement sur certains biomes comme Vulcanus ou Gleba. Grâce à une série d’optimisations sur les shaders, les effets de brouillard et la poussière spatiale, le jeu maintient désormais une fluidité stable à 60 images par seconde, même sur les bases les plus complexes, certaines options graphiques comme l’occlusion lumineuse étant automatiquement désactivées en 4K pour garantir la performance.

Factorio met les joueurs dans la peau d’un ingénieur échoué sur une planète hostile, chargé de construire et d’automatiser d’immenses chaînes de production. De la récolte manuelle des ressources jusqu’à la création de vastes complexes industriels automatisés, le joueur doit constamment optimiser ses flux tout en défendant son empire mécanique contre des créatures locales hostiles. Le titre est également jouable en coopératif multijoueur, permettant à plusieurs ingénieurs de collaborer pour bâtir des usines toujours plus démesurées.