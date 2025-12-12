L’édition collector de 007 First Light comprenant une réplique taille réelle du masque est disponible en précommande.

IO Interactive et Amazon MGM Studios ont annoncé aujourd’hui que Lenny Kravitz, lauréat de plusieurs Grammy Awards, rejoint le casting de 007 First Light. dans le rôle de Bawma le Roi des Pirates, leader charismatique et imprévisible d’un puissant réseau de trafic d’armes. Lenny Kravitz prêtera à la fois sa voix et son apparence à Bawma, un personnage qui brouille la frontière entre allié et adversaire dans la mission de Bond. 007 First Light sortira le 27 mars 2026 sur PS5, Xbox Series X|S, Xbox ROG Ally X, Xbox ROG Ally, Nintendo Switch 2* et PC, et les précommandes sont déjà ouvertes, y compris pour sa nouvelle édition collector.

​Les joueurs qui précommanderont 007 First Light bénéficieront gratuitement d’une mise à niveau vers l’édition deluxe, d’un accès anticipé de 24 heures** et de skins et tenues exclusifs dans le jeu.

“La franchise Bond possède un héritage absolument incroyable dans le jeu vidéo, et y entrer avec un nouveau personnage comme Bawma est extraordinaire,” a confié Lenny Kravitz. “ Il est à la fois magnétique et imprévisible; il peut représenter un danger, mais il possède aussi du cœur et une détermination profonde. Ce n’est pas seulement un homme de pouvoir : c’est un homme qui a dû se battre pour chaque parcelle de ce pouvoir. Apporter cette énergie dans l’univers de 007 a été une expérience incroyable.”

Lors des Game Awards, Bawma est apparu dans une nouvelle bande-annonce, mettant James Bond et son mentor du MI6, John Greenway, dans une situation délicate, afin d’écarter toute interférence extérieure. Bawma est le leader énigmatique d’Aleph, un vaste réseau de trafic d’armes opérant à travers tout l’Ouest du globe. À 17 ans, il avait déjà gravi les échelons de la piraterie moderne et fait d’un cimetière de navires abandonnés en Mauritanie la base de son empire. “Lenny apporte une présence extraordinaire à 007 First Light,” a déclaré Hakan Abrak, CEO d’IO Interactive. “C’est un artiste unique en son genre, doté d’un charisme incroyable, qui correspond parfaitement au personnage de Bawma. Il a capturé exactement ce que nous imaginions : un homme redoutable, capable d’inspirer à la fois la peur et la loyauté, et qui aura un impact profond sur le parcours de Bond dans le monde de l’espionnage.”

IO Interactive a également dévoilé l’édition collector de 007 First Light, disponible en précommande sur PlayStation®5, Xbox Series X|S et PC à 199,99€, Elle inclut le jeu complet, le contenu de l’édition deluxe, la tenue « Costume d’or et d’obsidienne », une réplique taille réelle du masque, un certificat d’authenticité, ainsi qu’un boîtier métallique aimanté. 007 First Light est disponible en précommande sur PlayStation 5 , Xbox Series X|S , Nintendo Switch 2 , Amazon.com , ainsi que sur PC via Steam et Epic Games Store ​ à 69,99 €. Les joueurs qui précommanderont une des éditions de 007 First Light bénéficieront gratuitement d’une mise à niveau vers l’édition deluxe, d’un accès anticipé de 24 heures** et de skins et tenues exclusifs dans le jeu. L’édition deluxe sera disponible au lancement sur PlayStation®5, Xbox Series X|S, Xbox ROG Ally X, Xbox ROG Ally, Nintendo Switch 2, ainsi que sur PC à 79,99 €. L’édition héritage est disponible en précommande sur PlayStation®5, Xbox Series X|S et PC à 299,99 €. Elle comprend le jeu complet, le contenu de l’édition deluxe, un skin d’arme exclusif “Pistolet Doré”, la tenue « Costume d’or et d’obsidienne », une figurine du « Pistolet Doré » avec socle et compartiment secret, un certificat d’authenticité et un boîtier métallique aimanté. L’édition spécialiste est proposée en exclusivité sur Amazon.com, avec un boîtier unique et le smoking classique,une tenue originale exclusive pour Bond pour encore plus de style.

*Les précommandes sur Nintendo Switch 2 sont limitées aux éditions physiques.

​​**L’accès anticipé 24 heures est limité aux éditions numériques uniquement.