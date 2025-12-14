Aspyr et Crystal Dynamics ont lancé le 18 novembre dernier Tomb Raider: Definitive Edition sur l’eShop à 19,99$, marquant la première apparition du remaster de Tomb Raider 2013 sur les plateformes Nintendo. Cette version propose l’histoire des origines de Lara Croft avec les graphismes améliorés de la Definitive Edition, l’ensemble des DLC précédemment sortis, le multijoueur en ligne jusqu’à huit joueurs et des fonctionnalités de contrôle supplémentaires.

Malgré un accueil globalement positif concernant la qualité du portage, l’équipe de développement a identifié des marges d’amélioration. Aspyr a confirmé que des patchs seront déployés progressivement, visant à optimiser l’expérience de jeu. Aucune date ni détail spécifique n’ont été communiqués sur ces mises à jour.

Dans une interview récente avec Nintendo Everything, Jordon Reese, product manager chez Aspyr, a clarifié l’approche technique adoptée pour la version Switch 2, répondant aux spéculations suggérant qu’elle serait basée sur le portage Switch original. Reese explique que la structure centrale repose sur une branche de code flexible permettant de cibler efficacement l’architecture de la Switch originale, essentielle pour un lancement simultané sur les deux consoles.

Pour la version Switch 2, Aspyr a exploité les capacités matérielles pour atteindre 60 images par seconde stables. Certaines fonctionnalités graphiques complexes des versions PS4 et Xbox One n’ont pas été priorisées au profit de cette performance solide. Reese souligne que la fluidité et les performances constituent des éléments primordiaux pour une expérience portable.

La Definitive Edition inclut l’intégralité du contenu téléchargeable original, comprenant six tenues pour Lara Croft, huit cartes multijoueur et quatre personnages multijoueur, ainsi que des versions numériques du comic Dark Horse Tomb Raider: The Beginning, du mini art-book Brady Games Tomb Raider: The Art of Survival et de la série vidéo développeur Final Hours of Tomb Raider.