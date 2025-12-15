Ubisoft déploiera la mise à jour 1.1.7 d’Assassin’s Creed Shadows le 16 décembre à 14h00 UTC (9h00 EST, 6h00 PST) sur la majorité des plateformes. La version Nintendo Switch 2 recevra cette mise à jour un jour plus tard, le 17 décembre aux mêmes horaires.

Le patch introduit de nouvelles animations de finisseurs pour Naoe et Yasuke, apportant davantage de style cinématographique et de brutalité aux combats. Un nouveau Rift Animus intitulé Lost and Found fait également son apparition, invitant les joueurs à résoudre des énigmes et traverser les plaines numériques pour aider The Guide.

Le Project Defiance rejoint l’Animus HUB, permettant de débloquer un nouveau bâton Bo, un bibelot et d’autres récompenses en complétant des Anomalies. L’interface s’enrichit d’un accès rapide au coffre-fort depuis le menu Animus durant le gameplay. L’Exchange propose désormais de l’or, des points de maîtrise et des points de connaissance dans les offres quotidiennes, achetables plusieurs fois avec des clés.

Sur Switch 2 spécifiquement, Ubisoft a corrigé divers problèmes de framerate, résolu des crashs pour améliorer la stabilité et corrigé plusieurs problèmes visuels. L’expérience tactile a été améliorée. Un bug demandant de reconnecter une manette lors du passage en mode docké ou portable, même avec des contrôleurs déjà connectés, a été éliminé. Le problème d’écran noir infini après création ou connexion à un compte Ubisoft Connect lors de la sélection d’un pack audio au démarrage initial a été résolu.

Côté gameplay, un exploit permettant la double gravure sur l’épée Sword of Fathoms a été supprimé. Les Naginatas peuvent désormais être vendus correctement. Les avantages vérifiant les points de maîtrise dépensés se mettent à jour si ces points changent après équipement d’un objet. L’amélioration des compétences au rang 3 n’entraîne plus la disparition des bonus de dégâts du rang 2. Le bâton Bo augmente maintenant sa statistique d’accumulation d’affliction lors de l’amélioration en qualités Mythique et Artefact. Les avantages avec effets d’affliction affichent un texte dynamique précisant quelle affliction ils appliquent selon l’objet gravé. Les parchemins de connaissance ne disparaissent plus de l’inventaire. Les compétences partagées entre Naoe et Yasuke sont correctement apprises par les deux personnages. La description de l’avantage Affliction After Deflect précise qu’il applique 35% d’accumulation au lieu d’une affliction complète. L’effet Restore 6% Health With Posture Attack est présent pour toutes les gravures de dégâts critiques et gain de santé sur toutes les armes équipées.

Pour l’extension Claws of Awaji, le correctif résout un problème où les joueurs possédant deux copies du jeu, une avec l’extension et une sans, perdaient définitivement la capacité de voyage rapide vers l’île d’Awaji en basculant entre les deux éditions.

Les joueurs peuvent désormais siffler en utilisant la mécanique Follow Road. Les châteaux corrompus ne se réinitialisent plus lors du chargement d’une sauvegarde précédente après un changement de saison. Les ennemis et le butin ne réapparaissent plus lors du chargement d’une sauvegarde avant changement de saison.

Certaines animations faciales de Naoe et Yasuke paraissant anormales durant les cinématiques avec capuche équipée ont été ajustées. Les incohérences entre les récompenses de contrebande affichées dans l’interface en fin de saison et celles effectivement reçues ont été corrigées, ainsi que les incohérences dans l’interface des récompenses de contrebande lors de l’amélioration des écuries. Le nom de localisation pour Kawarajiri Lumber Camp a été corrigé en japonais. Un problème empêchant la réception des objets du Store, Deluxe et Premium dans l’inventaire a été résolu.

Sur PC, les problèmes d’entrées lors de la reconfiguration clavier-souris ont été corrigés et la stabilité du framerate améliorée.

Concernant les quêtes, Swords And Sake peut maintenant être complétée même si Gennojo meurt. Les problèmes empêchant la complétion d’Eliminate Outlaws ont été corrigés. Dans Temple Stories, Joken Hokkyo ne disparaît plus, permettant de terminer l’objectif. Pour Dismantling One by One, les ennemis errants sont désormais indiqués par un marqueur.

Les tailles de patch varient selon les plateformes : 16,64 GB sur Xbox Series X|S, 4,53 GB sur PlayStation 5, 3,66 GB sur Nintendo Switch 2, 13,06 GB sur PC, 6 GB sur Steam et 9 GB sur Mac.

