La page officielle de Factorio sur Nintendo Switch 2 a été mise à jour, révélant une date de sortie fixée au lundi 22 décembre. Le DLC Space Age a également été annoncé pour la plateforme au prix de 32€. Le jeu nécessite 2,5 GB d’espace de stockage sur Nintendo Switch 2.

Factorio propose de construire et maintenir des usines. Les joueurs extraient des ressources, recherchent des technologies, construisent des infrastructures, automatisent la production et combattent des ennemis. Au début, il faut couper des arbres, extraire des minerais et fabriquer des bras mécaniques et des tapis roulants à la main. Rapidement, les joueurs peuvent devenir une puissance industrielle avec d’immenses champs solaires, du raffinage et du craquage de pétrole, la fabrication et le déploiement de robots de construction et logistiques pour tous les besoins en ressources. Cette exploitation intensive des ressources planétaires déplaît aux habitants locaux, nécessitant de se préparer à défendre son empire mécanique.

Le mode multijoueur coopératif permet de rejoindre d’autres joueurs pour créer d’énormes usines, collaborer et déléguer des tâches. Au-delà du gameplay de base en mode scénario libre, divers défis intéressants sont disponibles sous forme de scénarios. L’éditeur de cartes intégré permet de créer ses propres cartes et scénarios en plaçant entités, ennemis et terrains à volonté.

Factorio: Space Age prolonge le voyage après le lancement de fusées dans l’espace. Les joueurs découvrent de nouveaux mondes aux défis uniques, exploitent leurs ressources inédites pour obtenir des avancées technologiques et gèrent une flotte de plateformes spatiales interplanétaires.

Les plateformes spatiales constituent l’épine dorsale de la logistique planétaire et le premier pas dans l’espace. Ces usines volantes servent de moyen de transport entre planètes. Il faut construire des défenses pour abattre les astéroïdes menaçant de détruire la plateforme, attraper les fragments d’astéroïdes, les broyer et les transformer en carburant pour les propulseurs et en munitions pour les tourelles. Le noyau de la plateforme et les soutes permettent la navette entre planètes.

Vulcanus présente des montagnes volcaniques flamboyantes, des reliefs géologiques imposants, des plaines recouvertes de cendres et un épais brouillard jaune sulfurique brûlant les poumons et attaquant les yeux. Les joueurs extraient et transforment du Tungstène robuste et incassable pour fabriquer des foreuses minières et des fonderies de grande taille. L’extraction de lave des fosses produit du fer et du cuivre en fusion en abondance. Les technologies métallurgiques avancées permettent de construire un monde de forges industriel.

Fulgora est un endroit sans vie et dévasté où l’air raréfié est glacial et sec. Un soleil lointain scintille dans un ciel d’un violet terne tandis que des nuages ondulants défilent et qu’un coup de vent soulève du sable éraflant l’armure. Il faut se protéger des orages nocturnes et exploiter leur puissance pour ses besoins en électricité, récupérer les déchets et ruines high-tech d’une civilisation oubliée pour les recycler en produits utilisables, et déverrouiller les pouvoirs électromagnétiques et supraconducteurs avancés du Holmium.

Gléba offre un paysage marécageux multicolore et animé enveloppé d’une légère brume. L’air épais et humide porte les cris étouffés d’animaux inconnus. Les joueurs découvrent des plantes exotiques, les cultivent et récoltent leurs fruits grâce aux Tours agricoles. Il faut cuire, écraser et transformer les produits avant qu’ils ne pourrissent et se détériorent, en s’aventurant dans l’ingénierie biochimique.

Aquilo présente un jour où les étoiles scintillent encore dans le ciel noir. Le soleil apparaît comme l’une des étoiles, plus grand et brillant que les autres, mais si faible que sa chaleur est à peine perceptible. Un vent hurlant glace jusqu’aux os et secoue doucement l’iceberg. Les joueurs construisent des conduites de chaleur pour maintenir les machines opérationnelles malgré le froid glacial, étendent leur usine en construisant des plateformes de glace et libèrent la puissance des technologies cryogéniques et de l’énergie de fusion.

Les rails surélevés apportent une nouvelle dimension de défis et possibilités aux réseaux ferroviaires. Le système de qualité permet d’obtenir des niveaux de qualité élevés pour tous les objets, machines et équipements. Chaque objet, entité et équipement possède 5 qualités possibles de Normale à Légendaire. Les nouveaux Modules de qualité servent à fabriquer des objets et produits intermédiaires de meilleure qualité. Chaque niveau de qualité fournit une amélioration : les machines fabriquent plus rapidement, l’équipement est plus puissant, les tourelles ont une plus grande portée.

Certaines nouvelles planètes sont habitées par des créatures uniques et dangereuses nécessitant de nouveaux moyens de défense.