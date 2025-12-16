Capcom a révélé la date de sortie de Mega Man Star Force Legacy Collection, fixée au 27 mars 2026 sur Nintendo Switch, ainsi que sur PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One et PC via Steam.

La collection avait été initialement dévoilée lors d’un Nintendo Direct plus tôt cette année avec une fenêtre de sortie 2025. Cette compilation rassemble la série Mega Man Star Force, qui s’est étendue à un anime, et inclut sept jeux accompagnés de fonctionnalités additionnelles comme une galerie d’illustrations et de musiques. Le jeu en ligne est également supporté.

L’aventure suit Geo Stelar et Omega-Xis dans leur combat contre des menaces venues des étoiles. Mega Man Star Force Legacy Collection mélange action rapide et système unique basé sur des cartes, offrant des combats palpitants et une narration qui ont défini le personnage pour toute une génération de fans de Mega Man. Tout en préservant le gameplay original, la collection propose une expérience mise à jour et améliorée.

Les jeux inclus sont Mega Man Star Force Leo, Mega Man Star Force Dragon, Mega Man Star Force Pegasus, Mega Man Star Force 2 Zerker x Ninja, Mega Man Star Force 2 Zerker x Saurian, Mega Man Star Force 3 Black Ace et Mega Man Star Force 3 Red Joker.

L’histoire se déroule en l’an 220X, dans un monde ayant connu des avancées rapides dans la technologie Wave. Le protagoniste, Geo Stelar, 11 ans, refuse d’aller à l’école alors qu’il pleure la disparition de son père astronaute. Une nuit, Geo se trouve à l’observatoire contemplant les étoiles comme à son habitude. Soudainement, son Transer capte un signal venant de l’espace et il est frappé par une puissante décharge électrique. Lorsqu’il reprend conscience, un alien au corps d’ondes électromagnétiques nommé Omega-Xis se tient devant lui.

Les fonctions en ligne améliorées permettront de combattre et d’échanger des cartes, offrant aux joueurs l’expérience de la série Mega Man dans ses meilleures conditions. Capcom a indiqué que davantage d’informations seraient communiquées ultérieurement.