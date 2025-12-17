Wario64 a découvert via les listings de l’eShop que Dispatch arrive sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Cette comédie de super-héros acclamée sortira sur les deux plateformes le 29 janvier 2026.

Les joueurs sur Nintendo Switch 2 bénéficieront d’une résolution améliorée et d’un framerate supérieur. Le pack de mise à niveau est gratuit pour ceux possédant déjà le jeu.

Dispatch est une comédie de bureau de super-héros se déroulant dans le Los Angeles moderne, créée par les scénaristes et réalisateurs de Tales from the Borderlands et The Wolf Among Us. Le jeu propose un casting de stars incluant Aaron Paul, Laura Bailey et Jeffrey Wright.

Les joueurs incarnent Robert Robertson, alias Mecha Man, dont la combinaison mécanique est détruite lors d’un combat contre son némésis, le forçant à accepter un emploi dans un centre de dispatch de super-héros non pas comme héros, mais comme répartiteur.

En tant que répartiteur, les joueurs prennent en charge une équipe d’ex-super-vilains ayant une chance de rédemption. Il faut gérer et améliorer le roster tout en naviguant dans les relations et romances de bureau, et reconstruire sa combinaison pour une chance de vengeance.

Les caractéristiques principales incluent la possibilité de façonner l’histoire, chaque décision influençant le récit. Du bavardage dans la salle de pause aux situations de vie ou de mort sur le terrain, les choix affectent les relations avec les héros, leurs allégeances et le chemin de l’histoire personnelle.

La carte stratégique permet de réviser les urgences en cours et de déployer les bons (ou mauvais) héros pour y faire face. Il faut équilibrer risques et récompenses dans les décisions tactiques, sachant que chaque choix peut avoir des conséquences durables pour l’équipe et la ville.

La gestion du roster va parfois au-delà des pouvoirs. Chaque héros vient avec des particularités, défauts et bagages à gérer pour maintenir l’équipe soudée. L’amélioration de leurs compétences et le déverrouillage de capacités boostent leur efficacité sur le terrain.