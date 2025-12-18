La comédie de super-héros à succès est disponible en précommande pour les consoles Nintendo Switch, en plus de réductions pour PC et PS5 à l’occasion des Soldes d’hiver.

AdHoc Studio a annoncé aujourd’hui que son premier titre acclamé par la critique, Dispatch, arrive sur Nintendo Switch le 28 janvier. La comédie de super-héros sera disponible sur Nintendo Switch 1 et 2, avec des améliorations visuelles spécifiques à la toute nouvelle console hybride de Nintendo. Les joueurs peuvent dès à présent précommander Dispatch sur les deux plateformes Nintendo.

L’arrivée de Dispatch sur Nintendo Switch offre une nouvelle façon de jouer, permettant aux fans d’emmener partout leur équipe chaotique de super-vilains repentis grâce aux capacités portables de la console. Une mise à jour gratuite sera disponible sur Nintendo Switch 2 pour les possesseurs de la version Nintendo Switch, proposant des performances améliorées avec jusqu’à 60 images par seconde en 1440p, contre 30 images par seconde en 720p sur la console originale.

En plus de l’annonce concernant Nintendo, AdHoc Studio a confirmé que Dispatch participera aux soldes d’hiver Steam à partir du 18 décembre, ainsi qu’aux promotions de fin d’année du PlayStation Store à compter du 22 décembre. Le jeu bénéficiera alors d’une réduction de 10%.

Dispatch est une comédie de super-héros en milieu professionnel qui met les joueurs dans la peau de Robert Robertson, plus connu sous le nom de Mecha Man, dont l’armure mécanique a été détruite lors d’un combat. Ancien super-héros, Robert est désormais responsable d’un programme de réinsertion pour ex-super-vilains et doit gérer une équipe dysfonctionnelle de héros marginaux. Sa mission consiste à envoyer cette troupe incontrôlable en opération, à composer avec leurs manies, leurs défauts et leurs bagages personnels, tout en tentant de réparer son armure et de se venger de son ennemi juré.

Depuis sa sortie en octobre, Dispatch est devenu l’un des titres les mieux notés et les plus performants de 2025, dépassant déjà les deux millions d’exemplaires vendus. Le jeu cumule actuellement 98% d’avis positifs sur Steam, une note de 4,96/5 sur le PlayStation Store et un Metascore de 89.

Dispatch est disponible sur PC via Steam et sur PS5, avec une réduction temporaire de 10% sur les deux plateformes pendant les soldes d’hiver, et arrivera sur Nintendo Switch 1 et 2 le 28 janvier.