Feral Interactive a annoncé que GRID Legends: Deluxe Edition arrivera sur Switch 2 début 2026, marquant ainsi sa première sortie sur la nouvelle console de Nintendo. Il s’agit de la suite très attendue de GRID Autosport, qui avait connu un succès phénoménal sur Switch.

Ce portage amélioré propose une optimisation renforcée avec des options permettant de basculer entre les modes qualité et performance, ainsi que des options supplémentaires pour le mode portable. Un mode économie de batterie peut être activé pour prolonger les sessions de jeu en déplacement.

GRID Legends: Deluxe Edition sera vendu en version digitale au prix de 39,99$ / 24,99£ / 29,99€. Une date de sortie exacte n’a pas encore été annoncée mais sera révélée en janvier, moment où les précommandes s’ouvriront sur le Nintendo eShop.

Feral Interactive décrit GRID Legends comme un jeu de course complet pour Switch 2 offrant des visuels nets, d’excellentes performances et une vaste gamme de voitures s’affrontant roue contre roue dans 10 disciplines de sport automobile à haute intensité à travers 24 lieux époustouflants.

L’édition Deluxe comprend l’intégralité des DLC du jeu, ajoutant le derby de destruction Classic Car-Nage, les modes Drift et Endurance, de nouveaux événements de Carrière et Histoire, ainsi que des voitures et circuits supplémentaires.