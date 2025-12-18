Une nouvelle faille s’ouvre dans le Monde virtuel avec la mise à jour hivernale de Two Point Museum, en plus d’une mise à jour gratuite qui introduit Muzoo sur Nintendo Switch 2.

Two Point Studios et SEGA Europe, en partenariat avec Raccoon Logic Studios, vous invitent aujourd’hui à laisser parler le conservateur intergalactique qui sommeille en vous avec une mise à jour gratuite qui intègre Revenge of the Savage Planet à Two Point Museum.

Les conservateurs et conservatrices pourront découvrir des plantes extraterrestres, des bizarreries environnementales ou encore des créatures défiant les lois de la physique… et le bon sens. Ce crossover ajoute l’action frénétique de Revenge of the Savage Planet, le titre de Raccoon Logic Studios, au délicieux chaos que nos fans de jeu de gestion connaissent et apprécient.

Disponible maintenant sur PC, Xbox, PlayStation et Switch 2, cette dernière mise à jour ouvre une nouvelle faille dans Two Point Museum, propulsant le jeu jusqu’aux recoins les plus éloignés du Monde virtuel pour y trouver des bizarreries extraterrestres, des animaux étranges et des découvertes scientifiques insensées.

Nous encourageons désormais vivement (mais sans obligation légale) les conservateurs à explorer la galaxie. Grâce à la découverte d’une mystérieuse faille, seuls les plus courageux pourront sauter de planète en planète et récupérer des spécimens étranges venus de trois points d’intérêt de Revenge of the Savage Planet. En chemin, vous serez amenés à affronter des animaux caractériels et des plantes gloutonnes, comme la croqueuse aride et la croqueuse fongique. Éblouissez vos visiteurs avec des spécimens aussi colorés qu’imprévisibles. Des expéditions survivalistes, des expériences inattendues et des découvertes scientifiques douteuses sont également au programme !

Six nouveaux spécimens attendent d’être trouvés et de nouveaux ajouts à la salle de repos permettront de développer la « cohésion d’équipe » au détriment de la sécurité. Installer une machine à High-Five ou une roue de hamster à taille humaine, tout en préparant le personnel du musée aux virées interstellaires à venir dans de toutes nouvelles tenues : la jugeote n’est pas fournie et le casque est en option !

Contenu de Two Point Museum – Revenge of the Savage Planet :

Obtenez six nouveaux spécimens, parmi lesquels des espèces botaniques et de nouvelles créatures pour les terrariums et habitats

Créez une ambiance sci-fi avec de nouvelles décorations et un nouveau distributeur

Préparez votre personnel aux voyages interstellaires avec une nouvelle tenue et de nouveaux éléments pour la salle de repos

Découvrez de tout nouveaux matériaux pour fabriquer des éléments à l’atelier

Le chaos cosmique provoqué par les bizarreries environnementales de Revenge of the Savage Planet prouve une nouvelle fois à quel point le rôle de conservateur de musée est déconseillé à celles et ceux qui n’ont pas le goût de l’aventure et du défi… surtout lorsque l’on doit intégrer des formes de vie extraterrestres à son plan de carrière.

Mais ce n’est pas tout ! Pour la toute première fois, les joueurs peuvent partir à la découverte d’éléments de Two Point Museum dans un autre univers puisque des spécimens Pointilleux débarquent dans Revenge of the Savage Planet.

Une liste détaillée des ajouts et des améliorations est disponible ici.

Désormais disponible sur Nintendo Switch 2 :

La Nintendo Switch 2 a droit à sa dose de chaos pour les fêtes avec la mise à jour hivernale gratuite de Two Point Museum et l’introduction gratuite à Muzoo, qui apportent dès à présent leur lot d’amusement et de faune sauvage dans l’esprit des fêtes.

Les joueurs n’auront d’ailleurs pas à attendre très longtemps pour découvrir toute l’étendue de l’expérience zoologique proposée puisque Two Point Museum: Zooseum sortira sur Nintendo Switch 2 début 2026, permettant aux plus mobiles d’entre vous d’en profiter !