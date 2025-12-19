Bandai Namco a officialisé l’arrivée d’un nouveau contenu téléchargeable pour One Piece: Pirate Warriors 4, confirmant la longévité exceptionnelle du titre développé par KOEI TECMO GAMES. Baptisé « Special Selection Pack », ce DLC ajoutera trois personnages jouables très attendus : Eneru, Z et King. Son lancement est annoncé pour le 22 janvier, avec des communications évoquant à la fois l’année 2025 et 2026, tandis qu’un live-stream est prévu pour présenter ces combattants en action et dévoiler plus en détail leur gameplay respectif.

One Piece: Pirate Warriors 4 s’inscrit comme l’évolution la plus aboutie de la formule Musô appliquée à l’univers de l’anime ONE PIECE. Le jeu repose sur le concept d’« expérimenter un véritable champ de bataille ONE PIECE », avec des environnements destructibles, des bâtiments s’effondrant sous la puissance des attaques et des effets visuels de fumée et de poussière renforçant l’immersion. Cette approche place le joueur au cœur de combats massifs, mêlant affrontements spectaculaires et fidélité à l’énergie de la licence, centrée sur la grande aventure et la camaraderie.

Cette nouvelle vague de contenu s’inscrit dans un contexte de succès commercial majeur. Bandai Namco confirme en effet que la saga One Piece: Pirate Warriors dépasse désormais les 10 millions d’exemplaires vendus dans le monde. Sans entrer dans le détail des ratios, l’éditeur précise que le quatrième épisode franchit largement les 4 millions de ventes, le plaçant, aux côtés de Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau, parmi les plus grands succès de l’histoire du genre Musô.

Avec près de six années de longévité et un support toujours actif, One Piece: Pirate Warriors 4 continue donc de s’enrichir et de fédérer sa communauté. L’arrivée prochaine d’Eneru, King et Z confirme la volonté de Bandai Namco de maintenir l’intérêt autour du jeu en proposant régulièrement de nouveaux contenus, tout en capitalisant sur la popularité durable de l’univers ONE PIECE.