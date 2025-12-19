Bloober Team, le studio acclamé derrière SILENT HILL 2 et Cronos: The New Dawn, lance aujourd’hui 19 décembre Layers of Fear: The Final Masterpiece Edition sur Nintendo Switch 2. Cette édition définitive, reconstruite sous Unreal Engine 5 et entièrement optimisée pour la plateforme de nouvelle génération de Nintendo, unifie Layers of Fear, Layers of Fear 2, tous les DLC précédemment sortis et de nouveaux chapitres inédits tissant chaque histoire en un chef-d’œuvre cohérent et obsédant. Le jeu est disponible au prix de 39,99€.

Layers of Fear est une expérience à la première personne mélangeant exploration narrative, énigmes environnementales et horreur psychologique. Le jeu a aidé Bloober Team à découvrir son identité en tant que créateur d’horreur psychologique profonde, devenant l’un des premiers titres du studio à obtenir une reconnaissance mondiale généralisée, un véritable succès phénoménal. Ce jeu a défini la direction créative de Bloober Team et propulsé le studio sur la scène internationale.

Le jeu est sorti jusqu’à présent sur PC et consoles (PlayStation 5, Xbox Series X et Mac). La version Switch 2 constitue le dernier ajout à la collection.

The Final Masterpiece Edition rassemble les histoires entrelacées de trois personnages : le Peintre, l’Acteur et l’Écrivain, chacun consumé par sa dévotion à l’art. L’atmosphère est élevée par une bande-son glaçante mais magnifiquement envoûtante composée par le musicien primé Arkadiusz Reikowski. Reconstruite avec HDR et éclairage dynamique, cette édition approfondit l’immersion dans son monde mélancolique et terrifiant.

Piotr Babieno, PDG de Bloober Team, a déclaré que le studio croit que l’horreur prospère là où les joueurs se sentent le plus immergés, et que la nouvelle console de Nintendo permet de vivre cette expérience de manière uniquement personnelle. Apporter Layers of Fear sur Switch 2 constitue leur façon de se reconnecter audacieusement avec les joueurs et de partager un monde qu’ils ont créé avec obsession.

La série Layers of Fear a été acclamée par les joueurs du monde entier, obtenant des critiques positives sur plusieurs plateformes. Layers of Fear: The Final Masterpiece Edition est la version définitive de la série, une collection magnifiquement terrifiante qui unit avec style les jeux phares de Bloober Team en un chef-d’œuvre cauchemardesque complet. Cette édition inclut Layers of Fear, Layers of Fear 2 et tous les DLC : Inheritance et The Final Note.

Le jeu a été entièrement optimisé pour la Switch 2, proposant des contrôles de mouvement et une interaction Joy-Con pour une expérience d’exploration immersive accrue. Pour les fans du jeu portable, un support tactile est également inclus, avec un rendu amélioré disponible en modes docké et portable.

Pour célébrer Noël, le jeu bénéficie d’une réduction de 25% et les joueurs peuvent l’obtenir à 29,99€ pour une durée limitée uniquement.