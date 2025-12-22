Bloober Team s’est fait un nom dans le genre de l’horreur en créant de multiples expériences horrifiques sur diverses plateformes. Le studio s’est déjà imposé comme un grand supporter de la Switch 2, apportant Cronos: The New Dawn et Layers of Fear: The Final Masterpiece Edition sur la plateforme. Ces titres ne sont pas les seuls à arriver sur Switch 2, et un jeu mystérieux attend depuis longtemps d’être révélé.

En juillet 2024, Bloober Team avait annoncé Project M, décrit comme « extrêmement important » pour les plans à long terme du studio. Le jeu a été confirmé pour les plateformes Nintendo depuis longtemps, mais on ignore encore s’il concerne Switch et Switch 2, ou seulement l’une de ces plateformes. Peu d’informations ont été partagées depuis la révélation initiale, mais cette sécheresse d’informations semble sur le point de prendre fin.

Dans une interview avec Nintendo Insider, Piotr Babieno de Bloober Team a finalement donné les plus infimes indices sur ce à quoi s’attendre de Project M, soulignant à nouveau à quel point ce projet est étroitement lié à Nintendo.

Babieno a déclaré qu’il est extrêmement difficile pour lui de ne pas révéler ce qu’est vraiment Project M, mais qu’il est encore trop tôt pour en parler. Le studio est convaincu de pouvoir partager les premiers détails très bientôt.

Il peut néanmoins affirmer que les fans de Resident Evil, Silent Hill, Limbo et Eternal Darkness se sentiront immédiatement chez eux. Cela dit, Project M introduit un rebondissement audacieux qu’aucun jeu d’horreur n’a jamais exploré auparavant. Il s’agit d’une vision ne pouvant exister que sur du matériel Nintendo.

Dans l’interview complète, Babieno a également abordé d’autres sujets concernant Bloober Team et Nintendo. En tant que fondateur et PDG de Bloober Team S.A., Babieno est devenu journaliste après ses études et a beaucoup écrit sur la culture au sens large, incluant les jeux vidéo. Quelques années plus tard, il a créé le premier site web polonais exclusivement dédié à Nintendo, ainsi qu’une boutique en ligne vendant des consoles et jeux Nintendo. Il a également organisé les premières conventions de fans Nintendo en Pologne, durant lesquelles ils ont eu le plaisir de présenter l’une des toutes premières démos jouables de Resident Evil 4 au monde.

Avec quelques collègues, il a décidé d’établir un studio de développement de jeux destiné à créer des jeux d’horreur spécifiquement pour les plateformes Nintendo. Leur premier projet, qu’ils visaient à développer pour la Nintendo Wii, était Sadness. Après une phase de pré-production fantastique, il est devenu clair après plusieurs années qu’ils ne savaient simplement pas encore comment faire des jeux. Lorsqu’ils étaient au bord de l’effondrement, un fonds d’investissement est apparu, intéressé par la création d’une nouvelle entité avec eux, impliquant un changement de nom et la condition de se concentrer sur des projets plus petits. Le rêve de créer un jeu d’horreur pour les plateformes Nintendo a dû attendre un peu plus longtemps.

L’ADN Nintendo coule dans son sang, il était donc naturel qu’il cherche toujours des opportunités d’apporter leurs jeux sur les plateformes de Big N. En tant que fan Nintendo, il est pleinement conscient que les propriétaires de Switch sont moins susceptibles de jouer à des titres multiplateformes, donc ils n’ont jamais eu d’attentes de ventes excessivement ambitieuses. Cependant, chaque fois qu’ils créent une version pour les plateformes Nintendo, ils font un effort conscient pour l’enrichir et offrir le plus haut niveau d’immersion possible en exploitant les fonctionnalités uniques de ces plateformes. Layers of Fear: The Final Masterpiece Edition est un excellent exemple de cette approche.

Concernant Cronos sur Switch 2 dès le jour du lancement, Babieno a révélé qu’au moment où il a appris l’existence de la NS2, il a immédiatement pensé qu’il aimerait que Cronos sorte simultanément sur cette console. À l’époque, cet objectif semblait presque impossible à atteindre. Grâce à sa persistance, au soutien incroyable de leurs merveilleux amis chez Nintendo et à l’effort surhumain de leurs équipes de développement (leur équipe et Pixel Ant Games), ils ont réussi à y parvenir. Il est extrêmement fier de cette réalisation.

Pour Layers of Fear: The Final Masterpiece Edition, Babieno confirme qu’ils ont travaillé en étroite collaboration avec Pixel Ant Games pour garantir que cette version atteigne la plus haute qualité possible. Grâce à l’utilisation des fonctionnalités uniques de la NS2, Layers of Fear atteindra un niveau d’immersion entièrement nouveau. Des discussions sont en cours pour une version physique (non game key card), mais pour l’instant, leur focus reste sur la sortie digitale.

Concernant le support de Nintendo pour tirer parti de la technologie Switch 2, Babieno affirme que sans le soutien des personnes incroyables chez Nintendo, le jeu n’aurait jamais eu une chance d’exister. Leur confiance les a guidés et habilités à chaque étape du voyage.

Au moment du développement de Cronos, l’équipe a fait face à plusieurs défis alors que la version Switch 2 d’Unreal Engine était entièrement optimisée pour la console. L’équipe les a surmontés et travaille continuellement sur les améliorations de leurs jeux sur NS2. Chaque fois que de nouvelles opportunités se présentent, ils seront certainement désireux d’en tirer pleinement parti.

Concernant Silent Hill 2 sur Switch 2, Babieno explique que c’est une question ne pouvant être adressée que par l’éditeur du jeu, Konami. Pour The Medium sur Switch 2, ils n’ont actuellement aucun plan de ce type, mais si Layers of Fear: The Final Masterpiece Edition atteint une large audience, ils considéreront certainement cette possibilité.

Sur l’audience des jeux d’horreur à travers différentes consoles et PC en 2026, Babieno observe que l’horreur a de nombreuses nuances différentes. De plus en plus de genres de jeux traditionnels prennent des tons plus sombres, reflétant naturellement où nous en sommes en tant que société aujourd’hui. Chaque fois que quelque chose de mauvais se produit dans le monde (guerres, crises, pandémies), l’horreur en tant que genre tend à croître rapidement. Il croit que l’année à venir sera encore plus forte pour l’horreur que les deux dernières années.