Microsoft a déclaré prévoir d’apporter la franchise Call of Duty sur Nintendo Switch 2, mais rien ne s’est encore matérialisé. Cela pourrait changer l’année prochaine, selon l’informateur de Windows Central, Jez Corden, qui a déclaré à un fan demandant des informations qu’un jeu Call of Duty non spécifié est presque terminé et devrait sortir sur la plateforme dans quelques mois. Il a poursuivi en affirmant que le jeu atteint tous ses jalons et sera publié en 2026.

Corden, rédacteur en chef exécutif de Windows Central, semble avoir des informations privilégiées concernant Call of Duty du côté de Nintendo. Selon lui, Call of Duty sur Switch est « presque terminé et sortira dans quelques mois ». Corden ne donne aucun autre détail ou spécificité sur cette affaire, mais a eu raison par le passé concernant des fuites. On verra apparemment si ses informations sont légitimes cette fois dans un futur proche.

On se souvient que lorsque Microsoft faisait pression pour acquérir Activision, ils avaient promis d’apporter la franchise Call of Duty sur les plateformes Nintendo, ces sorties étant day-and-date avec les autres versions et offrant même la parité en termes de contenu. Une fois Microsoft ayant signé pour placer Activision sous leur bannière, ils sont restés silencieux concernant Call of Duty pour les fans Nintendo. Cela a conduit à une frustration considérable de la part des fidèles de Nintendo, mais il semble qu’on approche finalement d’une révélation.

La dernière discussion concernant Call of Duty du côté Nintendo était liée à Sledgehammer Games. Sledgehammer Games est l’une des équipes principales sous Activision Blizzard donnant vie à la franchise Call of Duty. Bien que Sledgehammer Games n’ait pas été le leader sur la dernière entrée de la franchise, Black Ops 7, ils ont fourni du support durant le développement. Ce jeu étant finalement sorti, il semble que Sledgehammer Games déplace maintenant son focus vers le côté Nintendo.

Sledgehammer Games a récemment publié une offre d’emploi pour un Senior Technical Artist, avec un détail particulièrement notable pour ceux intéressés par Nintendo. L’offre d’emploi précise spécifiquement que l’équipe recherche un développeur ayant « l’expérience Switch », mais malheureusement aucun autre détail n’est partagé.

On sait de manière certaine que Call of Duty fera son chemin vers les consoles Nintendo, mais reste à voir si cela signifie Switch, Switch 2 ou les deux. Gardons les doigts croisés pour entendre des détails officiels début 2026.