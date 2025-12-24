FANTASY LIFE i : La voleuse de temps déploie sa version 2.0.1 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et Steam, tandis que la Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch accueillent la version 2.0.0. Cette mise à jour introduit du contenu substantiel et des ajustements d’équilibrage.

L’ajout principal concerne Snoozaland, une zone en monde ouvert de type roguelike accessible en enquêtant sur la tente suspecte apparaissant dans la zone nord-est du Camp de Base. Cette tente se déverrouille au Chapitre 3 de l’histoire principale après avoir débloqué les Quêtes de Guilde au Camp de Base.

La mise à jour implémente le système de Polissage, permettant d’améliorer les armes et outils de Vie via l’artisanat par les Vies de Forgeron, Charpentier et Alchimiste. Le Polissage génère trois effets : un changement visuel ajoutant une aura aux modèles d’armes et d’outils, des augmentations de statistiques, et une chance de déclencher un effet de boost durant les combats, la collecte ou les mini-jeux d’artisanat. Lorsque l’effet de boost se déclenche, la jauge de compétence spéciale se remplit instantanément au maximum, renforçant considérablement l’action suivante. Le Polissage se déverrouille quand Don’s Dreamy Deals à Snoozaland atteint le Rang de Boutique 3 ou supérieur, et nécessite un rang de Vie Débutant minimum pour être effectué.

Le nombre maximum de Maisons d’Insulaires constructibles au Camp de Base passe de 6 à 10. Les niveaux 7 à 10 du Tableau d’Affichage augmentent chacun la limite de +1 en récompense de montée de niveau. Les joueurs dont le Tableau d’Affichage est déjà niveau 10 verront le plafond augmenter immédiatement à 10 après la mise à jour. L’interface de gestion des insulaires a été ajustée en conséquence.

La plafond de dégâts augmente à 99 999, modifiant l’équilibrage général du jeu.

Plusieurs écrans bénéficient d’améliorations d’interface. L’écran des Recettes affiche désormais les recettes non découvertes et ajoute des informations d’acquisition dans la fenêtre de détails de chaque recette. L’écran de Carte intègre des indicateurs montrant l’emplacement des insulaires sur la minicarte et la carte du Camp de Base. Pour Ginormosia, les Points de Zone requis pour la prochaine montée de rang apparaissent au survol des icônes de Tour, tandis que la condition de réussite et le niveau recommandé de chaque Sanctuaire s’affichent au survol des icônes de Sanctuaire.

L’écran des Quêtes permet désormais de se déplacer directement vers le client depuis le menu des Quêtes une fois une demande terminée. Le menu d’Artisanat offre la possibilité de changer l’équipement de l’avatar depuis l’écran des Paramètres d’Artisanat pendant l’artisanat à l’Établi. Le menu de Sac affiche le nom de l’objet actuellement sélectionné lors de l’ouverture.

Le dialogue de confirmation de Sauvegarde Croisée a été ajusté pour clarifier quelles données de sauvegarde seront écrasées. Un guide de bouton « Abandonner » apparaît pendant les mini-jeux d’artisanat. Le guide de boutons lorsqu’une arme est dégainée inclut un indicateur amélioré sur les icônes quand les Attaques Chargées, Actions Uniques et autres actions sont renforcées. L’icône de l’Action Unique du Chasseur, Hunter Step, a été redessinée pour mieux correspondre au mouvement.

En multijoueur, un raccourci d’un bouton permet à l’hôte de changer la destination pendant la préparation.

La mise à jour intègre de nombreux nouveaux objets : matériaux (Gleamstone, Dark Metal, Dark Lumber, Dark Silk, Dark Orb, Dark Horn, Small Exp. Sphere, Exp. Sphere), armures (Shadow Girl Series, High Priest Series, Gold Mask, Shiba Inu Brown Series, Student Series, Ladies Series, Poker Series, Wonder Series, Gold Star Hood, Super Star Hood, Ride-Along Plushling, Ride-Along Hagram, Chaotic Passion Wings), objets artisanaux (Turboglider Replica, Gothic Series, Angelwing Desk Lamp, Kitty Wall Decoration, Ranoah Doll, Rem Doll, Weedling Phonograph, Pirate Series, Great Spirit Danuta’s Bed, Star Flower, Speckled Flower, Sunflower, Mushroom Series), options d’apparence de facilités (Pirate’s Bridge, Pirate’s Stairs, Pirate’s Road, Pirate’s Square, Brick House Color 4, Big Brick House Color 4, Forest House Color 4, Big Forest House Color 4), et montures (Cow, Mohawkasaurus, plus 3 autres pour un total de 5).

De nouvelles recettes arrivent chez Don’s Dreamy Deals, accessible via le gameplay de Snoozaland. Six nouvelles coiffures (Wavy Long, Royal Twintails, Regal Ponytail), 10 nouveaux stickers (♪ Tra-la-la! ♪, DEATH!, Here is a gift) et 9 nouvelles émotes (Headbang, Sing, Flex, Hero Pose) enrichissent les options de personnalisation.

Plusieurs bugs ont été corrigés : le problème empêchant de refaire la Montre à Gousset d’Edward, l’agrandissement anormal de certains Compagnons lors de l’ouverture du journal de conversation pendant la réversion d’un Strangeling à la Statue de la Déesse, les erreurs de communication en multijoueur lors de la sélection d’une autre salle ou du rafraîchissement de la liste après notification de salle pleine, l’affichage corrompu de certains textes en chinois traditionnel ou simplifié, et le problème dans le Treasure Grove empêchant le gameplay normal par génération incorrecte des routes.

Deux problèmes connus persistent sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch, prévus pour correction ultérieure : les objets n’apparaissant parfois pas en multijoueur à Snoozaland lors d’un vol avec Skelegon vers un Robot d’Alchimie après achèvement d’alchimie, et l’impossibilité pour les joueurs invités de se déplacer vers la zone de boss durant la mission « Trimming the Divine Beard » quand le groupe tente d’y entrer ensemble si l’hôte possède la Vie de Bûcheron.