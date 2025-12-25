Les mondes du jeu de société et du jeu vidéo se rencontrent régulièrement sur Nintendo Switch et ailleurs avec succès. Aujourd’hui, cette rencontre entre cousins ludiques nous donne la création digitale du jeu de société Keep the Heroes Out. Après l’adaptation réussie de jeux de société comme Catan, Carcassonne ou Dorfromantik, peut-on ajouter ce jeu dans les adaptations réussies ? Ouvrons la boîte du jeu de société ensemble !

Les monstres gardent le trésor

Le jeu de société Keep The Heroes Out a rencontré un franc succès à sa sortie en 2022 avec plus de 70 000 exemplaires vendus. Le jeu est très bien référencé dans le monde du jeu de société car il occupe une flatteuse 473e place du classement général de BoardGameGeek, sur plus de 150 000 titres. Nous avons donc là, à priori, une bonne base de travail pour faire un jeu vidéo.

Dans ce jeu, nous évoluons dans des donjons remplis de trésors. Mais la particularité, ici, est que nous incarnons les monstres gardiens des coffres, et non les pilleurs de trésors, appelés communément héros. Notre but est donc simple : nous devons empêcher les pillards de nous voler notre précieux trésor.

Ce jeu de défense de donjon asymétrique et coopératif pour 1 à 4 joueurs se joue avec des cartes. À leur tour, les joueurs tirent 5 cartes et les jouent. Ces cartes leur permettent de se déplacer, d’activer les tuiles sur lesquelles ils doivent effectuer des actions, d’attaquer les héros et de déplacer leurs unités. Le problème, c’est qu’il y a aussi un paquet de cartes contenant des héros qui vont tenter de piller tout ce qu’ils peuvent. Les cartes de ce paquet sont jouées après chaque tour d’un joueur. Comme nous sommes ici dans un jeu coopératif, il faudra donc bien communiquer avec ses partenaires de jeu pour remporter la victoire à travers la vingtaine de scénarios disponibles.

Keep the Heroes Out étant un jeu de société à la base, nous n’avons malheureusement pas de véritable scénario pour justifier tout cet univers. Nous aurions fortement apprécié l’ajout d’une petite histoire mais peut-être sommes-nous trop pointilleux. En revanche, la version digitale d’un jeu de société apporte un avantage très important : ne pas se taper le livre des règles ! Eh oui, tous les fans de jeux de société le savent, le plus fastidieux, c’est de lire les règles avant de pouvoir commencer à jouer. Comme nous sommes ici dans un jeu vidéo, nous avons droit à un tutoriel. Bien pratique pour gagner du temps et ne pas lire les règles ! Ce tutoriel est assez rapide et nous apprend les règles de base pour commencer. Malheureusement, pour bien comprendre certaines subtilités du jeu il faudra faire quelques parties ou alors… lire les règles du jeu de société sur internet.

Un dungeon crawler coopératif

Keep the Heroes Out se joue de 1 à 4 joueurs en mode coopératif. Nous gagnons et perdons donc tous ensemble. Évidemment, ce genre de jeux est voué à être joué à plusieurs même s’il est possible de jouer seul. Mais, en solo, le fun est forcément moins présent qu’à plusieurs. Le principe du jeu repose pour beaucoup sur la complémentarité des personnages que l’on joue dans notre équipe. Chaque joueur incarne un personnage avec des capacités spéciales différentes qui, utilisées à bon escient, peuvent faire basculer la partie en notre faveur. Le jeu prend ainsi une tout autre saveur lorsque nous jouons avec 3 ou 4 monstres à défendre le donjon. Heureusement, les créateurs du jeu le savent. C’est pour cela qu’il est possible de jouer jusqu’à 4 joueurs en local comme en ligne. L’inconvénient, présent aussi dans le jeu de société physique, est que plus on est à jouer, et plus le plateau de jeu perd en lisibilité. Sur certaines tuiles, il peut s’accumuler jusqu’à presque une dizaine d’éléments entre nos monstres, les héros ennemis et les différents objets que nous laissons. Heureusement, grâce à une touche, nous avons accès à toutes ces informations assez facilement.

Sorry, I don’t speak French

Le véritable problème de Keep the Heroes Out est son manque de traduction française. Si vous n’êtes pas familier avec la langue de Shakespeare, il faudra passer votre chemin. Même nous, qui sans être bilingue, avons un niveau correct, nous n’avons pas toujours compris certaines subtilités de ce qui nous était énoncé. Heureusement, en lisant la règle du jeu de société disponible en français sur Internet, nous avons réussi à gommer les zones d’ombres.

C’est beau

La version digitale de Keep the Heroes Out reprend les mêmes dessins que le jeu de société original avec succès. C’est beau et surtout, c’est assez lisible, même lorsqu’il y a beaucoup de choses à l’écran. C’est plutôt une réussite à ce niveau-là. Côté bande-son, c’est assez en retrait pour ne pas perturber la partie. Nous aurions peut-être aimé malgré tout une empreinte sonore un peu plus importante.

Enfin, à l’heure où nous écrivons ces lignes, Keep the Heroes Out est prévu au prix de 17€ environ sur le Nintendo eShop. Quand on sait que le jeu de société physique vaut environ 70€, ça peut valoir le coup de s’intéresser à la version digitale si vous n’avez pas la boîte de jeu.