Les chiffres de ventes japonaises fournis par Famitsu pour la période du 15 au 21 décembre révèlent un premier Noël réussi pour la Nintendo Switch 2, même si les résultats restent inférieurs au premier réveillon de la Switch originale.

La Switch 2 enregistre 221.033 unités vendues cette semaine, portant son total à vie à 3.583.810 unités depuis son lancement. Ces chiffres, bien qu’excellents, demeurent inférieurs au premier Noël de la Switch originale qui avait atteint 290.000 unités à l’époque. Les différences de prix et le fait que la Switch première génération avait déjà accueilli son premier Mario 3D expliquent partiellement cet écart.

La PlayStation 5 enregistre 19.307 unités vendues cette semaine, un quota deux fois inférieur à celui de la Switch originale, pourtant en fin de cycle. Sur l’année, la PS5 totalise 859.972 unités vendues au Japon, contre 1.487.609 unités pour la Switch originale et 3.583.810 unités pour la Switch 2.

Système This Week Last Week YTD LTD NS2 221 033 190 944 3 583 810 3 583 810 NSW # 38 184 31 344 1 487 609 36 383 368 PS5 # 19 307 18 912 859 972 7 278 978 XBS # 184 183 30 929 688 630 PS4 # 12 13 1 072 9 505 859 ALL 278 720 241 396 5 963 392 57 440 645

Au classement jeux, Mario Kart World sur Switch 2 conserve la première place avec 115.729 unités vendues cette semaine, portant son total à 2.573.736 exemplaires. Le titre progresse de 11% par rapport à la semaine précédente. Pokemon Legends Z-A sur Switch occupe la deuxième position avec 72.820 unités vendues (+45%), totalisant 1.470.354 exemplaires depuis sa sortie le 16 octobre. L’édition Switch 2 du même jeu se classe troisième avec 54.096 unités (+33%) pour un total de 957.286 exemplaires.

Kirby Air Riders sur Switch 2 prend la quatrième place avec 49.220 unités vendues (+26%), cumulant 377.044 exemplaires depuis son lancement le 20 novembre. Momotaro Dentetsu 2 occupe les cinquième et sixième positions avec ses éditions Switch 2 (26.323 unités, +39%, 158.381 total) et Switch (22.898 unités, +27%, 199.905 total), toutes deux sorties le 13 novembre.

Donkey Kong Bananza sur Switch 2 se positionne septième avec 16.165 unités (+29%) pour un total de 419.948 exemplaires depuis le 17 juillet. Minecraft sur Switch enregistre 16.038 unités (+36%), portant son lifetime à 4.094.207 exemplaires depuis juin 2018. Super Mario Party: Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV progresse fortement avec 14.268 unités (+107%) et 111.628 exemplaires au total depuis le 24 juillet. Animal Crossing: New Horizons sur Switch complète le top 10 avec 13.352 unités (+40%), atteignant 8.297.279 exemplaires depuis mars 2020.