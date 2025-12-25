Les chiffres de ventes japonaises fournis par Famitsu pour la période du 15 au 21 décembre révèlent un premier Noël réussi pour la Nintendo Switch 2, même si les résultats restent inférieurs au premier réveillon de la Switch originale.
La Switch 2 enregistre 221.033 unités vendues cette semaine, portant son total à vie à 3.583.810 unités depuis son lancement. Ces chiffres, bien qu’excellents, demeurent inférieurs au premier Noël de la Switch originale qui avait atteint 290.000 unités à l’époque. Les différences de prix et le fait que la Switch première génération avait déjà accueilli son premier Mario 3D expliquent partiellement cet écart.
La PlayStation 5 enregistre 19.307 unités vendues cette semaine, un quota deux fois inférieur à celui de la Switch originale, pourtant en fin de cycle. Sur l’année, la PS5 totalise 859.972 unités vendues au Japon, contre 1.487.609 unités pour la Switch originale et 3.583.810 unités pour la Switch 2.
|Système
|This Week
|Last Week
|YTD
|LTD
|NS2
|221 033
|190 944
|3 583 810
|3 583 810
|NSW #
|38 184
|31 344
|1 487 609
|36 383 368
|PS5 #
|19 307
|18 912
|859 972
|7 278 978
|XBS #
|184
|183
|30 929
|688 630
|PS4 #
|12
|13
|1 072
|9 505 859
|ALL
|278 720
|241 396
|5 963 392
|57 440 645
Au classement jeux, Mario Kart World sur Switch 2 conserve la première place avec 115.729 unités vendues cette semaine, portant son total à 2.573.736 exemplaires. Le titre progresse de 11% par rapport à la semaine précédente. Pokemon Legends Z-A sur Switch occupe la deuxième position avec 72.820 unités vendues (+45%), totalisant 1.470.354 exemplaires depuis sa sortie le 16 octobre. L’édition Switch 2 du même jeu se classe troisième avec 54.096 unités (+33%) pour un total de 957.286 exemplaires.
Kirby Air Riders sur Switch 2 prend la quatrième place avec 49.220 unités vendues (+26%), cumulant 377.044 exemplaires depuis son lancement le 20 novembre. Momotaro Dentetsu 2 occupe les cinquième et sixième positions avec ses éditions Switch 2 (26.323 unités, +39%, 158.381 total) et Switch (22.898 unités, +27%, 199.905 total), toutes deux sorties le 13 novembre.
Donkey Kong Bananza sur Switch 2 se positionne septième avec 16.165 unités (+29%) pour un total de 419.948 exemplaires depuis le 17 juillet. Minecraft sur Switch enregistre 16.038 unités (+36%), portant son lifetime à 4.094.207 exemplaires depuis juin 2018. Super Mario Party: Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV progresse fortement avec 14.268 unités (+107%) et 111.628 exemplaires au total depuis le 24 juillet. Animal Crossing: New Horizons sur Switch complète le top 10 avec 13.352 unités (+40%), atteignant 8.297.279 exemplaires depuis mars 2020.
|Rang
|Support
|Titre
|Ventes semaine
|Total
|Évolution
|01
|NS2
|Mario Kart World #
|115 729
|2 573 736
|+11%
|02
|NSW
|Pokémon Legends Z-A
|72 820
|1 470 354
|+45%
|03
|NS2
|Pokémon Legends Z-A: Nintendo Switch 2 Edition #
|54 096
|957 286
|+33%
|04
|NS2
|Kirby Air Riders
|49 220
|377 044
|+26%
|05
|NS2
|Momotaro Dentetsu 2: Your Town Must Be There Too – NS2 Edition (East + West)
|26 323
|158 381
|+39%
|06
|NSW
|Momotaro Dentetsu 2: Your Town Must Be There Too – NSW Edition (East + West)
|22 898
|199 905
|+27%
|07
|NS2
|Donkey Kong Bananza
|16 165
|419 948
|+29%
|08
|NSW
|Minecraft #
|16 038
|4 094 207
|+36%
|09
|NS2
|Super Mario Party: Jamboree – NS2 Edition + Jamboree TV
|14 268
|111 628
|+107%
|10
|NSW
|Animal Crossing: New Horizons #
|13 352
|8 297 279
|+40%
Laisser un commentaire