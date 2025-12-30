Les jeux de gestion dans lesquels nous incarnons des métiers de « rêve » sont une constante dans le jeu vidéo. Préférez-vous être manager d’une équipe de football, responsable d’un musée ou d’une ville ? Game Dev Tycoon est sorti en 2012 sur téléphone et a ensuite connu des arrivées successives sur Steam (2013) puis sur Nintendo Switch (2020). Que nous donne ce titre qui est disponible sur l’eShop au prix de quatorze euros ?

Un concept accessible et addictif

Game Dev Tycoon est un jeu au concept très simple. Seul dans notre petit bureau, nous allons créer des jeux vidéo afin de devenir la plus grande entreprise de tous les temps. Chaque partie se déroule sur trente-cinq années dans lesquelles nous allons pouvoir créer nos propres jeux.

Le gameplay est très accessible et la prise en main immédiate. Globalement, nous avons de l’argent : il va nous permettre de financer nos jeux. Pour créer une expérience qui plaira aux critiques (et donc aux joueurs), nous devrons gérer plusieurs paramètres indispensables.

Avant toute chose, nous devrons choisir le genre du jeu. Game Dev Tycoon propose six genres différents (dont un qui se débloque) : allons-nous faire un RPG ? Un jeu d’action ? Une simulation ?

Nous devrons ensuite choisir la console sur laquelle nous développons le jeu. Chaque console est adaptée à certains types de jeu : par exemple, le PC adore les jeux de simulation et déteste les jeux casual.

Nous enchaînerons avec trois phases où nous devrons régler les priorités du jeu (en fonction du genre) : faut-il par exemple plutôt avoir un jeu d’action qui met l’accent sur les graphismes ? Le son ? Le design du monde ?

Nous devrons aussi régler l’aspect « technologique ». Chaque priorité (moteur, gameplay, graphismes) possède ses propres technologies que nous devrons ajouter au jeu en fonction des priorités.

Concrètement, si nous préférons mettre l’accent sur l’histoire, il faudra mettre des technologies en lien, comme des cinématiques avancées, des histoires à ramifications, et il faudra en échange retirer des technologies autour du gameplay comme la sauvegarde ou le multijoueur.

Au début, nous sommes seuls dans notre entreprise, mais plus tard, nous engagerons du personnel et chaque priorité aura besoin d’un responsable en fonction de son niveau. Il faudra aussi faire attention à ne pas surcharger les employés en ne leur donnant pas toutes les responsabilités d’un jeu, au risque de les voir travailler moins efficacement.

Un petit tour de l’Histoire du jeu vidéo

Chaque jeu nous rapporte de l’expérience qui nous permet de maîtriser au mieux les composantes du développement. Nos employés gagneront aussi de l’expérience et gagneront des boosts de vitesse à partir du niveau 5 (mais leur salaire augmentera).

Une fois le développement terminé, c’est le moment de la critique ! Plusieurs médias vont tester notre jeu et nous font un retour parfois salé sur notre création. La note est plus qu’importante : c’est elle qui va dicter les ventes, et donc finalement, nos revenus. Bien que nous puissions « tricher » grâce au marketing, réussir son jeu est indispensable pour la survie de l’entreprise.

Hormis la création des jeux, il y a d’autres activités à réaliser dans Game Dev Tycoon. En cas de pépin financier, il est possible de faire de courtes missions (comme débuguer un autre jeu) ou de réaliser un jeu sous contrat (moins de risque financier).

Nous pouvons aussi faire des fiches sur nos précédentes sorties, afin de mieux comprendre les priorités pour chaque genre de jeu. Il est possible de rechercher de nouvelles technologies, former nos employés (les deux contre des points de recherche), et créer un moteur de jeu afin d’utiliser nos technologies.

Plus tard dans l’expérience, nous aurons aussi la possibilité de payer pour faire de la pub, et encore plus loin, nous aurons de nombreuses petites options comme créer notre console, sa propre convention de jeux vidéo mais aussi la possibilité de créer un AAA.

Game Dev Tycoon repose sur la gestion intelligente de notre argent et nos points de recherche. Il faut en permanence produire des jeux, afin de s’améliorer et rester rentables, tout en dépensant nos points de recherche (et de l’argent) pour débloquer de nouvelles technologies, former nos employés, et donc rester « à la page ».

La partie financière, même après plusieurs parties, est loin d’être évidente. Un flop peut littéralement plomber nos revenus et nous pénaliser à long terme, alors que les employés qui montent de niveau peuvent aussi devenir très handicapants.

Il faut aussi prendre en compte que nous gagnons plus d’expérience en changeant régulièrement les thématiques de nos jeux qui, là encore, doivent être recherchées par nos employés (et consomment là aussi des points de recherche).

Mais une expérience au contenu limité

Game Dev Tycoon est un bon jeu… sympathique sur quelques sessions, même si la boucle de gameplay est très répétitive et qu’il existe des expériences bien plus complètes (Mad Games Tycoon 1 & 2) sur le marché.

Le gameplay est addictif, la création de jeux est amusante, et nous prenons un plaisir sincère à nous adapter aux différentes consoles dans cet ersatz du monde vidéoludique. Les quelques nouveautés disséminées au fil de l’expérience sont agréables, et nous sommes toujours curieux de découvrir quelle est la prochaine technologie à développer ou la nouvelle console qui va sortir.

Nous ressentons que le jeu est conçu à l’origine pour téléphone, avec ses qualités… comme ses défauts. Le gameplay est très accessible et se prend en main immédiatement. Nous comprenons facilement (presque) toutes les mécaniques.

Par ailleurs, le mode tactile (en portable) est idéal pour profiter pleinement de l’expérience et nous ressentons le côté « mobile » dans le bon sens du terme. La prise en main à la manette est moins fluide, surtout avec de nombreux employés, mais reste parfaitement jouable.

A contrario, si l’accessibilité est un plus, Game Dev Tycoon a aussi toutes les séquelles du jeu mobile, avec une boucle de gameplay très répétitive, une expérience peu profonde et un contenu peu fourni.

Finalement, beaucoup d’informations sont peu claires ou peu compréhensibles, ce qui nous empêche de dompter toutes les mécaniques du jeu. Par exemple, l’impact des technologies est peu documenté : nous sommes partis du principe que les technologies les plus chères étaient les plus demandeuses en effort (et donc plus qualitatives), mais peut-être faut-il privilégier uniquement les plus récentes ?

Et au tarif excessif

Nous pouvons aussi citer les notes données par les médias à la fin de chaque jeu, qui en plus d’être peu fournies en contenu, sont mal expliquées. Pourquoi un jeu qui suit toutes les recommandations possibles est mal noté ? Quand doit-on rechercher de nouvelles technologies ? Et quand faut-il privilégier la formation des employés ? Nous naviguons à vue sur énormément de points, ce qui nous frustre à la longue.

Le contenu est peu conséquent, ce qui est un véritable point noir pour un jeu de gestion. Si nous comprenons le côté « scripté » qui nous amène à vivre l’Histoire vidéoludique, un mode plus « imprévisible » aurait pu être intéressant, où par exemple la PlayStation 2 serait un flop et les casques VR une réussite totale.

Nous faisons rapidement le tour des six genres de jeu. Ces derniers ne couvrent qu’une infime partie du monde vidéoludique, omettant le FPS, le point-and-click, le FMV (film interactif), le visual novel et bien d’autres… Ce manque de contenu rend le jeu monotone à terme et enlève une grande partie de la rejouabilité que les joueurs de jeu de gestion recherchent pourtant.

De plus, il faut parler du prix : 5,49€ sur Android, 9,49€ sur Steam… et 14,49€ sur Nintendo Switch ! Si le tarif originel sur téléphone est justifié, sur ordinateur un peu cher, il est une véritable arnaque sur Nintendo Switch. Nous vous conseillons très vivement une promotion pour profiter du titre car il n’est clairement pas très intéressant pour presque quinze euros.

Malgré tout, Game Dev Tycoon reste une expérience sympathique, au gameplay intéressant dans un univers que nous aimons tous. Même s’il existe mieux, que le jeu est truffé de défauts, nous avons pris énormément de plaisir à faire avancer notre studio et à survivre aux différentes générations de consoles de jeux. Nous savons que nous relancerons un jour le jeu, dans un, deux ans, avec de nouveaux défis que nous n’avons pas réussi à accomplir initialement.

Les graphismes sont très classiques mais nous n’en demandons pas plus pour un jeu de gestion. Nous voyons simplement chaque icône, chaque employé et tout est fluide à nos yeux. La bande-son est elle aussi très neutre : bien qu’elle soit oubliable malgré son côté dynamique (nous ne retenons que les petits « pops » que font les bulles de progrès de nos jeux), elle fait ce qu’on lui demande, c’est-à-dire rester discrète sans nous déconcentrer pendant la partie.

Nous vous joignons une vidéo de trente minutes réalisée par nos soins, sans commentaire.