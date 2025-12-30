Des dataminers ont découvert de nouvelles informations concernant Monster Hunter Wilds sur Switch 2, notamment le support du multijoueur local. Toutes les données Switch 2 actuellement présentes incluent le multijoueur local, le culling des PNJ et d’autres éléments.

La version Switch 2 possède ses propres présets DLSS, la version standard incluant les PresetA-C qui sont obsolètes et donc non nécessaires. La version Switch 2 effectue actuellement un culling des PNJ légèrement différent. Pour la plupart, la distance à laquelle il se déclenche est divisée par deux (100 pour la version standard/50 pour la Switch 2). Il semble également toujours effectuer un culling pour la plupart des PNJ (le paramètre _Always est marqué true). Le terme PNJ fait référence non seulement aux humains, mais aussi aux monstres et similaires.

La version Switch 2 dispose du MULTIJOUEUR LOCAL. Pas en écran partagé, mais plusieurs Switch 2 localement, c’est-à-dire le multijoueur en réseau local.

Le taux d’apparition de l’Endemic Life POURRAIT être divisé par cinq dans la version Switch 2. Le problème ici est que le PlatformID vide est nommé « OPT ». Il est donc possible que cela ne soit pas lié à la version Switch 2, mais à la mise à jour Steam de janvier, puisque les joueurs pourront modifier les paramètres liés au CPU. Pour plus de contexte, la version Switch 2 est toujours nommée avec NSW2, mais CELA POURRAIT être lié.

Dans la dernière mise à jour du jeu, des lignes de code telles que « via.store.Native.ns2UpgradeEdition » auraient été ajoutées (voir ici). Le consensus général semble être qu’il s’agit d’une référence à une possible « version Switch 2 » du jeu. Capcom n’a rien dit concernant l’apport de ce nouvel épisode sur les plateformes Nintendo, mais a déjà montré un fort soutien pour le nouveau système hybride de Nintendo avec des jeux comme Street Fighter 6 et Kunitsu-Gami: Path of the Goddess.

La principale préoccupation des fans concerne les performances du jeu. Lorsque Wilds a été lancé en février, des problèmes ont été identifiés avec cet aspect du titre ainsi que les visuels sur le matériel console de nouvelle génération et PC. Capcom a déployé plusieurs mises à jour depuis, mais les chasseurs rencontrent toujours des problèmes.

Capcom a confirmé plusieurs sorties pour la Switch 2 en 2026 (et au-delà). Certains de ces titres incluent Resident Evil Requiem (le 6 et le 7) en février, le spin-off Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection en mars, et Pragmata en avril.

source