Mesurez-vous à des joueurs et joueuses du monde entier pour grimper dans les rangs et remporter des récompenses utiles en jeu.

Une nouvelle saison des combats classés est sur le point de commencer : l’occasion parfaite pour les Dresseurs et Dresseuses d’éprouver leurs compétences ! La saison 5 des combats classés de Légendes Pokémon : Z-A se tiendra du jeudi 8 janvier 2026 à 06:00 UTC au jeudi 29 janvier 2026 à 01:59 UTC. Vous y affronterez des Dresseurs et Dresseuses du monde entier au cours de combats à quatre, en ligne et en temps réel. Consultez notre guide de démarrage des combats classés pour comprendre les bases de ce mode de combat. En fonction de votre performance, vous remporterez des points qui vous feront monter de rang. Vous partirez du rang Z et tenterez d’atteindre le très convoité rang A.

Les Dresseurs et Dresseuses qui atteindront le rang S durant cette saison recevront une Jungkite, qui permet de faire méga-évoluer Jungko en Méga-Jungko. Vous n’aurez pas l’occasion d’obtenir cet objet au cours d’une partie normale, alors saisissez votre chance ! Grimpez dans les rangs pour obtenir des Méga-Gemmes, à savoir l’Amphinolite, la Goupelinite, la Blindépiquite et la Glaivodite (décernées du rang Y au rang V, respectivement), qui font leur grand retour dans les récompenses de rang.

Il existe trois types de récompenses dans les combats classés. Les récompenses de combat sont décernées à l’issue de chaque combat, quelle qu’en soit l’issue. Les récompenses de rang s’obtiennent à chaque passage au rang supérieur. Dans les deux cas, vous pourrez obtenir des objets utiles pour entraîner vos Pokémon, tels que des Méga-Fragments que vous aurez la possibilité d’échanger contre des Méga-Gemmes. Enfin, les récompenses de fin de saison vous sont octroyées au terme de la saison en fonction du rang que vous avez atteint. Retrouvez ci-dessous la liste complète des récompenses de fin de saison.

Pokémon autorisés

Dans cette saison 5 des combats classés, vous avez l’autorisation d’utiliser les Pokémon du Pokédex d’Illumis (de 001 à 227) et les Pokémon de l’Extra Dex (de 001 à 127, 131 et 132). Vous pouvez enregistrer des Pokémon de niveau 1 à 100 dans votre équipe. Tous les Pokémon verront leur niveau automatiquement ajusté à 50 pendant la durée des combats. Si plusieurs Pokémon ont le même numéro de Pokédex, un seul d’entre eux est autorisé à participer.

Récompenses de la saison 5

Les récompenses de fin de saison qui seront distribuées à l’issue de la saison 5 des combats classés sont les suivantes :

Rang A

3 Capsules d’Or

5 Capsules d’Argent

3 Graines Maîtrise

1 Maxi Pépite

Rangs B à E

2 Capsules d’Or

3 Capsules d’Argent

2 Graines Maîtrise

2 Pépites

Rangs F à I

1 Capsule d’Or

2 Capsules d’Argent

1 Graine Maîtrise

2 Pépites

Rangs J à M

1 Capsule d’Argent

1 Graine Maîtrise

2 Pépites

Rangs N à R

1 Graine Maîtrise

1 Pépite

Rang S ou inférieur

1 Pépite

Comment participer aux combats classés ?

Pour participer aux combats classés, suivez ces étapes :

Lancez votre partie de Légendes Pokémon : Z-A. Ouvrez le menu principal. Sélectionnez « Jeu en ligne ». Sélectionnez « Combats classés ».

Comment recevoir les récompenses de fin de saison en jeu ?

Pour recevoir des récompenses au terme de la saison 5, vous devrez avoir disputé au moins un match (quelle qu’en soit l’issue) au cours de la saison. Suivez alors les étapes ci-dessous pour récupérer vos récompenses de fin de saison en jeu :

Lancez votre partie de Légendes Pokémon : Z-A une fois la saison terminée. Ouvrez le menu principal. Sélectionnez « Jeu en ligne ». Sélectionnez « Combats classés ».

Bonne chance lors des combats classés de la saison 5 !