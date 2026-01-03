Nintendo a répondu aux critiques concernant la présence marquée des soldats de la Fédération Galactique dans Metroid Prime 4: Beyond, un choix de conception qui a divisé la critique (dont nous) et la communauté. Dans une interview accordée au magazine japonais Famitsu, l’équipe de développement explique que cette décision répond à un objectif narratif précis destiné à créer une tension émotionnelle chez le joueur.

Myles MacKenzie constitue le personnage ayant cristallisé l’essentiel des critiques initiales. Ce technicien bavard accompagne Samus à différents moments de son périple aux côtés d’autres membres de la Fédération : Reger Tokabi, Ezra Duke, Nora Armstrong et VUE-995. Si des PNJ sont apparus dans d’autres jeux Metroid, l’isolement et l’exploration solitaire représentent une composante fondamentale de la série. L’inclusion proéminente de ces soldats a donc heurté certains fans attachés à cette atmosphère claustrophobe caractéristique.

L’équipe de développement révèle que la conception des jeux Nintendo commence souvent par la définition des thèmes que les joueurs doivent expérimenter. Habituellement, les joueurs terminent un jeu en appuyant sur le bouton A sans hésitation. Avec Metroid Prime 4, Nintendo voulait qu’ils ressentent une hésitation et un conflit émotionnel à ce moment précis. Pour atteindre cet objectif, les soldats de la Fédération Galactique ont été délibérément transportés sur la planète Viewros aux côtés de Samus, une décision qui prendra tout son sens avec le dénouement du jeu.

La conception s’est d’abord concentrée sur cette présence militaire avant d’aborder la manière dont les soldats agiraient dans le jeu pour que leur comportement semble réaliste. Plutôt que de décider arbitrairement d’inclure des éléments individuels spécifiques, l’équipe a conçu l’intelligence artificielle des PNJ et leur comportement dans les cinématiques pour susciter naturellement certaines émotions chez le joueur. Nintendo souhaitait que les joueurs ressentent instinctivement qu’un personnage est lâche et incapable de se battre, créant ainsi organiquement l’envie de le protéger, sans recourir explicitement à une mission d’escorte formelle ou chercher à séduire les joueurs occasionnels par des mécaniques simplifiées.

Des dataminers ont d’ailleurs découvert plus de 30 minutes de dialogues PNJ coupés dans les fichiers du jeu. Ces conversations auraient approfondi les personnages des soldats avec des discussions légères sur l’entraînement physique, l’entretien mécanique ou même les animaux de compagnie restés à la maison. VUE-995 et l’officière Armstrong discutent d’exercice, le sergent Duke se plaint du grincement du robot, tandis qu’Armstrong avoue être une grande fan de chiens et posséder un animal nommé Bowser chez elle. La raison précise de la suppression de ces dialogues reste floue, mais Nintendo a peut-être choisi de les réduire pour éviter une polémique encore plus importante tout en préservant l’élément de gameplay central.

Cette décision s’inscrit dans un développement tumultueux qui a profondément marqué Metroid Prime 4. Annoncé en 2017 avec Bandai Namco comme studio d’assistance, le projet a été entièrement rebooté en 2019 et confié à Retro Studios. Dans la même interview Famitsu, un représentant Nintendo reconnaît que cette période de développement prolongée a fini par « divorcer le jeu de l’évolution des temps ». Au début du projet, probablement sous l’influence de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, de nombreux commentaires sur internet réclamaient un Metroid en monde ouvert. Mais lorsque le développement s’est enlisé, les impressions des joueurs vis-à-vis des jeux open-world ont changé, et revenir en arrière après le redémarrage du projet était hors de question.

La réception critique reflète cette complexité. Avec un score Metacritic de 79 au moment de la sortie, Metroid Prime 4: Beyond n’a manifestement pas touché la même corde sensible que les opus précédents chez de nombreux joueurs. Le jeu propose une expérience différente des autres aventures Metroid, conséquence directe de son cycle de développement chaotique et de la nécessité pour Retro Studios de reconstruire une équipe capable de créer un jeu Metroid Prime alors que le studio ne disposait pas initialement de la structure nécessaire.

Nintendo révèle également que le projet initial était une requête de Nintendo of America, et que l’équipe reconstituée chez Retro a dû apprendre l’essence même de la création d’un Metroid Prime. Il ne s’agissait pas simplement de faire un jeu mais de créer une expérience pour le joueur, particulièrement autour du concept japonais de « ma » – l’espace entre les choses, qu’il s’agisse d’objets, de temps, de sons ou de personnes. En appréciant cet intervalle, les joueurs peuvent mieux comprendre le passage du temps et le sens de la beauté. L’équipe a finalement intégré ce concept après un temps d’apprentissage significatif.

Le jeu se situe chronologiquement après Super Metroid et avant Metroid Fusion, marquant le premier opus Prime se déroulant après Super Metroid puisque les épisodes 1 à 3, Hunters et Federation Force prenaient place entre le Metroid original et Metroid 2. Nintendo précise toutefois que Samus ayant voyagé dans le temps et l’espace pour sauter dans une autre dimension, les joueurs n’auront plus à se préoccuper de la chronologie à l’avenir. Cette explication permet à Nintendo de créer un cadre libre et original pour Metroid Prime sans affecter la série Metroid 2D.

La controverse autour des soldats de la Fédération n’a manifestement pas empêché le jeu de rencontrer son public. Certains joueurs défendent d’ailleurs l’expérience en soulignant que l’ADN de Metroid reste très présent et que les séquences à moto brisent simplement l’élan sans nécessité réelle. D’autres apprécient néanmoins de parcourir les zones pour trouver des cristaux à détruire, trouvant cela satisfaisant. Le principal reproche récurrent concerne Myles qui indique systématiquement où aller à chaque sortie de zone, une fonctionnalité que beaucoup aimeraient voir patchée ou rendue optionnelle.

Metroid Prime 4: Beyond est disponible sur Nintendo Switch 2 et Switch dans le monde entier.