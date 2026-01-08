La franchise Carmageddon fera son retour le 6 février 2026 avec Rogue Shift, une réinvention audacieuse qui marie l’ADN destructeur de la série à une structure roguelite. Stainless Games propose une vision dystopique du combat motorisé où la survie dépend autant de vos réflexes au volant que de votre capacité à optimiser votre arsenal entre deux courses mortelles.

En 2050, l’humanité se barricade dans les gratte-ciel pour échapper aux Décimés, des créatures cauchemardesques qui envahissent les rues chaque nuit. La Troisième Guerre mondiale et des catastrophes naturelles ont dévasté la Terre, et un complément alimentaire nommé MiVis, introduit pour pallier les pénuries, a provoqué une mutation cellulaire transformant la population en ces êtres sans cervelle rongés par ses effets secondaires. Désormais, cette masse inconsciente et agressive menace les derniers survivants dès le coucher du soleil.

Dans ce contexte apocalyptique, le Carmageddon représente l’unique échappatoire. Ces courses mortelles offrent pouvoir, prestige et prix de valeur, mais surtout, le champion remporte le droit de tenter le périlleux voyage vers le spatioport situé par-delà les montagnes. Vous n’entrez dans la compétition qu’avec un tas de ferraille, du carburant récupéré et une arme de fortune, affrontant des gangs rivaux comme les Autoscums dans une lutte à mort où chaque victoire rapporte des composants et améliorations nécessaires pour progresser vers la grande évasion.

Le système roguelite structure l’expérience autour de campagnes générées aléatoirement. Chaque parcours propose une carte unique où triompher lors d’événements et écraser vos adversaires rapporte des crédits. Les manœuvres spectaculaires – éliminations de Décimés, drifts, sauts et figures – génèrent également des récompenses. La stratégie devient cruciale pour planifier votre itinéraire et atteindre les boutiques, havres de paix où réparer votre véhicule, changer d’armes ou installer l’un des plus de 80 avantages à débloquer. La difficulté s’intensifie progressivement, culminant avec des événements d’élite et des affrontements contre des boss.

Parcours multiples, objectifs variés, conditions météorologiques et cycle jour-nuit garantissent que chaque partie diffère radicalement. La météo dynamique influence directement le gameplay : la pluie rend l’asphalte glissant tandis que le brouillard dissimule les embuscades. Lorsque votre bolide finit en carcasse, un autre pilote prend le relais dans la boucle roguelite. Les Bitcognes gagnées entre les parties permettent de débloquer des bonus permanents et du nouveau contenu sur le marché noir, créant des synergies pour concevoir la machine à tuer ultime.

Quinze véhicules améliorables sont disponibles en traction avant, arrière ou intégrale permanente, chacun disposant d’un poids et d’une suspension uniques. Le combat motorisé brutal autorise percussions, poussées et coups contre les rivaux, amplifié par treize classes d’armes entièrement améliorables, des fusils à pompe aux canons électriques. Le modèle de dégâts visuels poussé déforme, écrase et arrache pare-brise, capot, portières, pare-chocs et coffre de manière spectaculaire.

Le Carmageddon attire un groupe hétéroclite de maraudeurs, parias et canailles adoptant des tactiques variées. Certains foncent en tête de peloton, d’autres vous poursuivent pour vous éjecter de la route, tandis que d’autres encore guettent l’occasion de décharger leurs armes sur votre véhicule. Des forces de police corrompues, les exécuteurs, imposent leurs règles brutales et tenteront de vous forcer à quitter la route pour dépouiller votre véhicule. Chaque quartier est contrôlé par un boss conduisant les véhicules armés les plus imposants et rapides, et le règlement impose de les éliminer pour accéder à l’étape suivante.

Les Décimés représentent une menace constante. Un specimen isolé ne fait pas le poids, mais leur nombre pose problème. Ces nuées d’enveloppes humanoïdes grouillent sur le circuit, et s’enliser dans le raz-de-marée permet à la meute de cerner votre véhicule pour le fracasser à coups de moignons sanguinolents. Les Décimés spéciaux, monstrueuses supermutations, peuvent exploser, tirer à distance, bondir sur votre véhicule ou vous réserver des surprises encore plus horribles. Ils apparaissent généralement tard dans la nuit et constituent un danger réel. Selon les rumeurs, une abomination ultime garde l’unique col de montagne vers le salut et constituera votre épreuve finale.