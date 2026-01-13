Avant le rendez-vous complet des promos de la semaine, nous vous en proposons une sélection assez sympathique sur Nintendo Switch 2 !
Vous pouvez retrouver les tests de ces jeux en cliquant sur les titres si vous souhaitez vous faire une meilleure idée.
|Jeu
|Base
|%
|Prix
|Date fin
|Squirrel with a Gun
|19,99€
|-20%
|15,99€
|19-janv
|Nicktoons & The Dice of Destiny – Deluxe Edition
|59,99€
|-67%
|19,79€
|02-févr
|Yakuza Kiwami
|29,99€
|-25%
|22,49€
|25-janv
|Yakuza Kiwami 2
|29,99€
|-25%
|22,49€
|25-janv
|EA SPORTS FC 26
|69,99€
|-60%
|27,99€
|18-janv
|Hogwarts Legacy: Deluxe Edition
|69,99€
|-50%
|34,99€
|dans 26 heures.
|Star Trek: Voyager – Across the Unknown
|39,99€
|-10%
|35,99€
|18-févr
|Yakuza Kiwami & Yakuza Kiwami 2 Bundle
|49,99€
|-25%
|37,49€
|25-janv
