Jusqu’ici absente des plateformes Nintendo, The Disney Afternoon Collection semble enfin destinée à combler ce manque. La compilation a récemment été classifiée par l’ESRB pour la Nintendo Switch et la Nintendo Switch 2, laissant fortement entendre une arrivée prochaine sur les consoles de Nintendo, bien qu’aucune date de sortie n’ait encore été annoncée. La gestion du projet serait assurée par Atari.

Initialement sortie le 18 avril 2017 sur PlayStation 4, Xbox One et PC, The Disney Afternoon Collection avait fait l’impasse sur les machines Nintendo, malgré des racines profondément liées à l’histoire de la NES. La compilation est développée par Digital Eclipse et éditée par Capcom. Elle regroupe six jeux emblématiques sortis entre 1989 et 1994, tous basés sur les dessins animés du bloc télévisé The Disney Afternoon.

La collection inclut Disney’s DuckTales (1989), Disney’s DuckTales 2 (1993), Disney’s TaleSpin (1991), Disney’s Darkwing Duck (1992), Disney’s Chip’n Dale: Rescue Rangers (1990) et Disney’s Chip’n Dale: Rescue Rangers 2 (1994). Ces titres sont majoritairement des jeux de plates-formes à défilement horizontal et conservent leur style graphique ainsi que leurs systèmes de jeu d’origine.

Au-delà des jeux eux-mêmes, la compilation propose plusieurs fonctionnalités modernes. Les joueurs peuvent rembobiner le temps afin de corriger leurs erreurs, une option devenue emblématique du travail de Digital Eclipse sur les compilations rétro. Deux modes de jeu inédits sont également inclus : le mode Chrono et le mode Boss en folie, tous deux intégrant des classements en ligne. Un mode Musée complète l’ensemble, avec des musiques, des visuels conceptuels et des illustrations issues du développement original des jeux.

Selon John Faciane, producteur associé de la compilation, l’idée de réunir ces titres Capcom issus de collaborations avec The Disney Afternoon était déjà en réflexion lorsqu’il a rejoint l’éditeur en juillet 2016. Il expliquait également que l’intérêt croissant des fans pour ces jeux, notamment après la sortie de Mega Man: Legacy Collection en 2015, avait conforté Capcom dans le choix des titres à inclure, la sélection étant déjà bien avancée à son arrivée.

Concernant la classification, The Disney Afternoon Collection est notée E for Everyone par l’ESRB, avec la mention de violences légères de type fantastique ainsi que l’usage de tabac. Cette classification confirme le caractère grand public de la compilation, fidèle à l’esprit des œuvres originales.

Si la présence de la collection sur Nintendo Switch et Switch 2 se confirme officiellement, il s’agirait d’un retour logique pour ces classiques, dont l’héritage est intimement lié à la NES. Reste désormais à attendre une annonce formelle de Capcom ou d’Atari pour connaître les modalités exactes de cette sortie tardive sur les consoles Nintendo.