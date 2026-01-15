Square Enix a officialisé l’existence d’un nouvel opus de la franchise Life is Strange en annonçant une présentation mondiale programmée pour le mardi 20 janvier 2026 à 19h00. Cette confirmation fait suite à la découverte récente de l’enregistrement de la marque « Life is Strange Reunion », dépôt qui avait initialement alimenté les spéculations de la communauté.

L’éditeur japonais a choisi de couper court aux interrogations en publiant une annonce teaser accompagnée d’une formule évocatrice : « Les rumeurs ont parfois un fond de vérité ». Cette validation implicite reconnaît que les fuites ayant circulé contenaient effectivement des informations exactes, tout en conservant le mystère sur la nature précise du projet jusqu’à la révélation officielle.

Le message confirme qu’il s’agit bien du « prochain épisode » de la série, écartant définitivement l’hypothèse d’une simple compilation regroupant les opus précédents. Cette formulation suggère qu’un récit inédit attend les fans plutôt qu’un recyclage de contenu existant. Le titre « Reunion » évoque thématiquement des retrouvailles, laissant entrevoir soit le retour de personnages familiers, soit une exploration narrative autour du concept de réunion dans ses multiples acceptations.

La présentation se déroulera en direct via la chaîne YouTube de Square Enix, d’abord en version originale anglaise à 19h00 précises, suivie d’une diffusion avec sous-titres français dans la soirée sur la chaîne YouTube francophone de l’éditeur. Cette double diffusion garantit l’accessibilité pour le public francophone tout en permettant aux anglophones de découvrir immédiatement les annonces.

Depuis le lancement du premier Life is Strange en 2015, la franchise a exploré diverses approches narratives et temporalités. Max Caulfield et son pouvoir de manipulation temporelle avaient inauguré la série avec une histoire d’adolescence, mystère et choix lourds de conséquences dans l’Oregon. Before the Storm avait ensuite développé le passé de Chloe Price. Life is Strange 2 avait suivi les frères Diaz dans leur fuite à travers les États-Unis. True Colors avait introduit Alex Chen et son pouvoir d’empathie émotionnelle dans une petite ville du Colorado.

L’énigmatique Reunion pourrait théoriquement renouer avec des personnages établis ou présenter une distribution entièrement nouvelle. Le titre évoque thématiquement des liens rompus se reconstituant, des chemins divergents convergent à nouveau, ou des vérités enfouies refaisant surface. Cette ambiguïté sémantique laisse le champ libre à toutes les spéculations jusqu’à la présentation du 20 janvier.

Deck Nine Games avait pris les rênes de True Colors après que Dontnod Entertainment eut créé les deux premiers opus majeurs. La question de savoir qui développe Reunion demeure ouverte, tout comme le choix potentiel d’Unreal Engine 5 ou d’une autre technologie pour porter visuellement cette nouvelle aventure émotionnelle.

Le rendez-vous est donc fixé au mardi 20 janvier à 19h00 pour découvrir ce que Square Enix réserve aux fans de la licence culte d’aventures narratives empreintes de surnaturel, adolescence tourmentée et dilemmes moraux.