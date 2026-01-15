Le très attendu nouvel opus de l’Arc de Calvard est désormais disponible sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5.

NIS America, Inc. est heureux d’annoncer la sortie de The Legend of Heroes : Trails beyond the Horizon sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, distribués en version physique en France par Microids Distribution France, et qui célèbre le 20e anniversaire de la série. Cela signifie que, pour la toute première fois, l’Occident est enfin à jour concernant les jeux Trails.

Van Arkride et les membres d’Arkride Solutions sont de retour pour une nouvelle mission où l’avenir du continent de Zemuria est en jeu. Alors que l’humanité se prépare à lancer sa toute première expédition spatiale, Van reçoit une mystérieuse invitation de Marduk pour participer à un exercice d’entraînement de haute technologie. Aux côtés de Rean Schwarzer, le Chevalier Cendré, et du père Kevin Graham, Van se retrouve entraîné dans une conspiration qui touche au plus profond des secrets de Zemuria.

Leurs chemins vont diverger, mais une question demeure :

Qu’est-ce qui se cache au-delà de l’horizon ?

Caractéristiques