Après la sortie surprise d’Overrogue: Switch 2 Edition cette semaine, Kemco poursuit sa stratégie d’adaptation avec Isekai Rondo Nintendo Switch 2 Edition, prévu pour le 22 janvier prochain. Le titre sera proposé à 15,99€, mais les possesseurs de la version Switch originale pourront effectuer la mise à jour pour seulement 0,99€.

Cette édition Switch 2 apporte des améliorations techniques bienvenues avec une résolution accrue et une meilleure lisibilité du texte. La version intègre également la prise en charge de la souris, une nouveauté pour la plateforme.

Le jeu raconte l’histoire de Sho, un jeune homme exploité par son employeur dans le Japon contemporain, qui se réincarne dans un monde parallèle sous le nom de Shaw suite à un accident. L’ironie de sa nouvelle vie frappe immédiatement : il hérite de la classe « Chômeur » et se retrouve dans une équipe peu prometteuse. Le destin bascule lorsqu’il obtient la classe de Sage, la plus puissante du jeu, accompagnée de capacités passives ultra-rares qui font de lui le personnage le plus fort.

Son objectif initial est simple : mener enfin une existence paisible. Mais sa rencontre avec l’héroïne Viola l’entraîne malgré lui dans une quête pour vaincre l’Overlord et son armée de ténèbres.

Le gameplay exploite pleinement ces capacités passives exceptionnelles. Les joueurs peuvent remonter le temps pour annuler un Game Over et modifier le cours des événements, invoquer des esprits ou manipuler des plantes de mana durant les combats au tour par tour pour éliminer rapidement les adversaires, et même utiliser les capacités des monstres affrontés.

La progression s’articule autour d’un système de quêtes permettant d’augmenter son rang de guilde. Ce rang déverrouille l’accès à des donjons plus profonds et autorise l’affrontement d’autres groupes d’aventuriers. Le contenu annexe comprend une arène de combat et un donjon où les coffres se génèrent automatiquement, offrant une rejouabilité substantielle pour cette quête paradoxale vers une vie tranquille qui passe inévitablement par d’innombrables combats.