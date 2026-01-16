Belle année à vous tous ! Après une pause technique où les soldes de Noël étaient si intenses qu’une simple sélection ne suffisait pas (nous espérons que vous avez pu consulter notre article des promotions à ce sujet !), nous revoilà pour notre sélection hebdomadaire ! Au programme, nous avons des promotions certes moins intéressantes qu’à l’accoutumée, mais cela reste une belle liste pour les amoureux du jeu vidéo !

The Last Spell

7,49€ au lieu de 24,99€

Nous commençons l’année avec un jeu français ! The Last Spell est disponible sur l’eShop au prix de 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%) jusqu’au 31 janvier !

The Last Spell est un jeu qui mélange à la fois le roguelite, le T-RPG (RPG tactique), le tower defense avec un peu de gestion ! Nous avons un mélange des genres étonnant mais qui fonctionne diablement bien. The Last Spell était une des pépites de l’année 2023 qui ne présente quasiment aucune fausse note. Notre testeur lui avait par ailleurs mis la note de 9,2 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Wingspan

9,99€ au lieu de 19,99€

Changement de registre avec Wingspan, qui est actuellement au prix de 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%). La promotion dure sur l’eShop jusqu’au 8 février.

Vous cherchez un jeu de société cosy, calme et agréable sur la Nintendo Switch ? Wingspan est l’adaptation de l’excellent jeu de plateau qui a été récompensé notamment au « Spiel des Jahres ». Si vous aimez la stratégie et les oiseaux, n’hésitez pas ! Notre testeuse lui avait mis la note de 7,5 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

EA Sports FC 26 (Nintendo Switch 2)

23,99€ au lieu de 59,99€

Pour ce jeu, les deux versions sont en promotion (Nintendo Switch 1 & 2), mais nous prévilégions la version sur la dernière console, pour des raisons techniques. Cette version est en promotion sur l’eShop à 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%) jusqu’au 18 janvier (soit dimanche !)

Qu’on aime ou qu’on aime pas, EA Sports FC 26, anciennement Fifa, est peut-être l’une des meilleures licences sportives qui existe (bien que perfectible). Avec un nombre de modes impressionnant, des joueurs à tire-larigot, et bien sûr, pour les plus téméraires, le mode FUT, EA Sports FC 26 reste une référence. Notre testeur lui avait mis la note de 9,2 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Blasphemous

6,24€ au lieu de 24,99€

L’une des références du Metroidvania, Blasphemous, est en promotion jusqu’au 3 février. Le jeu est disponible sur l’eShop au petit prix de 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%) !

Blasphemous est sorti en 2019 sur Nintendo Switch et il a réussi progressivement a gagné le cœur des joueurs. Que ce soit par son côté malsain (il faut aimer) et dérangeant, sa patte graphique singulière, sa belle durée de vie, le jeu a beaucoup d’arguments à faire valoir si vous n’avez pas peur de la difficulté. Nous lui avions mis la note de 8,3 sur 10 !

Vous pouvez lire notre test ici.

Chernobylite Complete Edition

11,99€ au lieu de 29,99€

Nous terminons avec Chernobylite Complete Edition qui est pour la première fois sur l’eShop à 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%) jusqu’au 25 janvier !

Chernobylite Complete Edition est un mélange audacieux de genre, entre le FPS, la survie, l’horreur, le RPG… qui fonctionne ! C’est une perle indépendante qui nous vient de Pologne que nous vous recommandons chaudement, si la répétitivité du titre ne vous fait pas peur. Notre testeur lui avait mis la note de 7,5 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.