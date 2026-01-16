Aujourd’hui, Sonic the Hedgehog, l’un des noms les plus légendaires et les plus appréciés de l’industrie, est ravi d’annoncer qu’il fêtera son 35e anniversaire cette année ! Depuis ses grands débuts en 1991, Sonic a marqué de multiples générations grâce à sa vitesse, son attitude et son style caractéristiques, se développant bien au-delà de son jeu vidéo originel en accueillant de nouveaux personnages et mondes, des films à grand succès, des animes, de la musique, des produits dérivés et bien plus encore. Pour lancer les festivités, SEGA a dévoilé une nouvelle bande-annonce d’anniversaire afin de faire grimper les attentes et de retracer certains des meilleurs moments de Sonic au cours des 35 dernières années.

Au cours de cette année, SEGA va diffuser une série de programmes d’anniversaire survoltés conçus pour célébrer l’héritage de Sonic et rassembler les fans du monde entier. Les activités prévues incluent du contenu numérique qui viendra souligner l’évolution de Sonic au fil des décennies, des rencontres entre fans et des rassemblements communautaires, des partenariats commerciaux exclusifs avec diverses marques proposant des objets en édition limitée, des musées et expositions artistiques éphémères ou « pop-up », des concerts commémoratifs en direct et un tout nouveau podcast narratif.

« Nous sommes incroyablement fiers de fêter les 35 ans de notre franchise Sonic adorée avec nos fans » déclare Marcella Churchill, Vice-présidente de la branche SEGA/ATLUS marketing chez SEGA of America. « Cette étape n’est pas qu’une réflexion sur notre passé, c’est également un regard tourné vers l’avenir tandis que nous continuons d’innover et de nous développer. Nous voulons rassembler notre communauté et créer des expériences inoubliables pour tous nos fans pendant toute l’année 2026 ! »

Du contenu supplémentaire, des partenariats, des objets à collectionner et des expériences conçues pour les fans inspirés par le 35e anniversaire seront révélés au cours de l’année. Rendez-vous sur le site Internet officiel du 35e anniversaire de Sonic the Hedgehog pour les dernières actualités, informations et supports média concernant le programme de cette année.