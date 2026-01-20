Bendy and the Ink Machine et Bendy and the Dark Revival rassemblés dans une édition physique

Silver Lining Interactive, Joey Drew Studios et Maximum Entertainment France sont heureux d’annoncer la sortie prochaine d’une édition physique glaçante de Bendy Double Pack, comprenant Bendy and the Ink Machine et Bendy and the Dark Revival, disponible dès le 29 mai 2026 sur PlayStation 5 et Nintendo Switch.

À propos de Bendy and The Ink Machine

Bendy and the Ink Machine est le jeu d’action, d’horreur et d’énigmes à la première personne qui va ruiner pour toujours votre amour des dessins animés de votre enfance. Incarnez Henry et revisitez les vieux démons de son passé en explorant les profondeurs abandonnées des ateliers Joey Drew Studios, un studio d’animation au passé sombre. Avec des rebondissements et des sursauts dans chaque recoin, Bendy and the Ink Machine va vous maintenir sur vos gardes… et décimer votre enfance.

À propos de Bendy And The Dark Revival

Jouez Audrey alors qu’elle explore les recoins d’un studio d’animation étrangement effrayant, devenu complètement fou. Retournez dans un monde dessiné cauchemardesque pour vous faufiler, combattre, et résoudre des énigmes pour traverser les ombres profondes. Récupérez des pouvoirs d’encre et améliorez votre arme pour surpasser des obstacles terrifiants et des monstres innommables. La sordide histoire se dévoile à mesure de votre progression dans les méandres perdus du passé. Découvrez qui vous êtes. Dévoilez la vérité pour vous libérer de l’enfer teinté d’encre de Joey Drew Studios.

Caractéristiques principales :