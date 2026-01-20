Bendy and the Ink Machine et Bendy and the Dark Revival rassemblés dans une édition physique
Silver Lining Interactive, Joey Drew Studios et Maximum Entertainment France sont heureux d’annoncer la sortie prochaine d’une édition physique glaçante de Bendy Double Pack, comprenant Bendy and the Ink Machine et Bendy and the Dark Revival, disponible dès le 29 mai 2026 sur PlayStation 5 et Nintendo Switch.
À propos de Bendy and The Ink Machine
Bendy and the Ink Machine est le jeu d’action, d’horreur et d’énigmes à la première personne qui va ruiner pour toujours votre amour des dessins animés de votre enfance. Incarnez Henry et revisitez les vieux démons de son passé en explorant les profondeurs abandonnées des ateliers Joey Drew Studios, un studio d’animation au passé sombre. Avec des rebondissements et des sursauts dans chaque recoin, Bendy and the Ink Machine va vous maintenir sur vos gardes… et décimer votre enfance.
À propos de Bendy And The Dark Revival
Jouez Audrey alors qu’elle explore les recoins d’un studio d’animation étrangement effrayant, devenu complètement fou. Retournez dans un monde dessiné cauchemardesque pour vous faufiler, combattre, et résoudre des énigmes pour traverser les ombres profondes. Récupérez des pouvoirs d’encre et améliorez votre arme pour surpasser des obstacles terrifiants et des monstres innommables. La sordide histoire se dévoile à mesure de votre progression dans les méandres perdus du passé. Découvrez qui vous êtes. Dévoilez la vérité pour vous libérer de l’enfer teinté d’encre de Joey Drew Studios.
Caractéristiques principales :
- Une boîte, deux fois plus d’horreur – Faites l’expérience à la fois de Bendy and the Ink Machine et Bendy and the Dark Revival sur un seul disque/cartouche.
- Un monde cartoonesque infernal – Entrez dans un monde magnifiquement inquiétant, où les murs chuchotent, l’encre coule à flots, et où les apparences sont trompeuses.
- Vous n’êtes jamais seul – Ne faites confiance à personne. Dans ces lieux, même les visages familiers peuvent cacher quelque chose de sinistre.
- Mises à jour graphiques et d’expérience de jeu – Profitez des dernières améliorations de visuels et de gameplay pour l’aventure la plus fluide et terrifiante à ce jour.
