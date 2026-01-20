Nintendo a annoncé l’arrivée imminente d’une nouvelle mise à jour pour Kirby Air Riders, sans préciser de date exacte. Ce patch apportera des corrections de bugs et des ajustements d’équilibrage, marquant probablement la dernière intervention des développeurs sur le jeu.

En décembre 2025, Kirby Air Riders avait reçu la mise à jour Ver. 1.2.0. Suite à cette version, le directeur du jeu Masahiro Sakurai avait utilisé les réseaux sociaux pour annoncer qu’aucun DLC n’était prévu et que l’équipe de développement allait se dissoudre prochainement. Sakurai avait toutefois mentionné que les développeurs pourraient potentiellement déployer un dernier patch d’équilibrage avant la dispersion de l’équipe, ce qui semble se concrétiser aujourd’hui.

Nintendo n’a pas partagé les notes de patch complètes ni communiqué de date de sortie précise, se contentant d’indiquer que la mise à jour arrivera « très bientôt ». L’entreprise a toutefois prévenu les joueurs d’une incompatibilité importante : les rediffusions créées avec les versions antérieures à la Ver. 1.2.0 ne fonctionneront plus après l’installation de ce patch.

Les replays sauvegardés dans les « Données de sauvegarde temporaire » ou les « Données de replay » cesseront également de fonctionner. Nintendo recommande aux joueurs souhaitant conserver certaines rediffusions d’utiliser la fonction « Enregistrement » dans l’écran de paramètres de lecture des replays avant de télécharger la mise à jour. Cette fonction convertit les replays en fichiers vidéo, mais nécessite une carte microSD Express.

Il s’agit vraisemblablement de l’ultime mise à jour pour Kirby Air Riders, clôturant le support post-lancement du jeu avant que l’équipe ne passe à d’autres projets.

