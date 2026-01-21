SEGA a confirmé la mise en ligne d’une démo pour Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties sur Nintendo Switch 2 dès le 22 janvier à 6h00 heure française. Cette version d’essai gratuite permettra de découvrir les deux facettes de ce package regroupant le remake du troisième épisode et son extension inédite.

La démo Yakuza Kiwami 3 propose d’explorer Ryukyu à Okinawa dans la peau de Kazuma Kiryu. Les joueurs pourront tabasser les malfrats en basculant dynamiquement entre le style brutal Dragon de Dojima: Kiwami de Kiryu et son style Ryukyu basé sur les armes, tout en s’adonnant aux expériences annexes immersives caractéristiques de la série : karaoké, sous-histoires, personnalisation des tenues et bien plus.

La session Dark Ties donnera accès à un aperçu de cette histoire inédite mettant en vedette Yoshitaka Mine. Les joueurs exploreront Kamurocho et profiteront de diverses activités annexes tout en testant le combat shoot-boxing de Mine pour éliminer les ennemis avec style.

Contrairement aux démos proposées par Square Enix qui permettent souvent le transfert de sauvegarde vers la version complète, SEGA n’offre pas cette fonctionnalité ici. De nombreux joueurs préféreront donc patienter jusqu’à la sortie complète prévue le 12 février sur PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series et Switch 2 plutôt que de recommencer leur progression à zéro.