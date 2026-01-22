Atari, le développeur indépendant Fabraz et Maximum Entertainment France ont annoncé aujourd’hui que Bubsy 4D sortira en édition physique collector sur Nintendo Switch et Switch 2 le 22 mai 2026.

Bubsy 4D marque le retour de la mascotte lynx préférée de tous dans sa première aventure en 3D depuis 1996, vous offrant un jeu de plateforme coloré et expressif qui allie un charme nostalgique à des mécanismes de mouvement modernes et à son formidable sens de l’humour.

L’édition physique comprend le jeu en boîte, intégralement sur cartouche, un manuel d’utilisation, une affiche et un livret d’illustrations.

« Préparez-vous pour un retour que vous n’auriez jamais imaginé », a déclaré Bubsy T. Bobcat. « Ce n’est un secret pour personne que j’ai un parcours discutable, mais Atari et Fabraz sont déterminés à m’offrir le jeu que j’ai toujours mérité. Cette fois-ci, j’ai sorti les griffes et je suis prêt à faire mes preuves. »

Dans Bubsy 4D, ma mission consiste à récupérer la Toison d’or que ces méchants BaaBots m’ont volée. Je vais courir, sauter, glisser et rouler à travers des planètes extraterrestres avec une perfection féline, affronter des niveaux animés sur le thème du tissu et de l’artisanat, chaque planète se terminant par un combat contre un boss BaaBot. Habille-moi avec de nouvelles tenues stylées, collecte des plans cachés pour débloquer de nouveaux mouvements et affronte les données fantômes d’autres joueurs dans des contre-la-montre en ligne. En chemin, je retrouverai des ch’amis comme Terri, Terry, Virgil et Oblivia, le tout sur une bande-son chacrément funky de Fat Bard.

Bubsy 4D sera disponible en édition physique Pawsome sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 le 22 mai 2026.