Woolhaven est la nouvelle extension majeure de Cult of the Lamb, le déjà culte simulateur de culte signé Massive Monster et Devolver Digital aux millions d’exemplaires vendus.

Une Déesse oubliée vous appelle depuis une montagne mystérieuse. Vous devez reconstituer le troupeau et réveiller l’hiver pour découvrir le lourd secret qui se cache dans cet ancien foyer des agneaux. Affrontez le passé avec qu’il ne vous consume dans cette extension XXL pleine de surprises.

Fonctionnalités clés :

Guidez les âmes perdues de Havrelaine jusqu’à leur foyer spirituel et plongez-vous dans l’histoire trop longtemps oubliée de vos aïeux. Redonnez à la ville déchue sa gloire d’antan et réappropriez-vous la montagne pour restaurer l’ancien pouvoir d’Yngya, mais prenez garde : le prix à payer sera peut-être trop lourd…

Résistez aux blizzards violents et aux températures glaciales qui menacent la survie de votre culte. Construisez de nouvelles structures pour réchauffer les lieux et protégez vos adeptes du gel et de la famine.

Débloquez le ranch et élevez des animaux rares qui vous offriront de la laine, de la chaleur et, quand les temps sont vraiment durs, un peu de viande pour remplir les ventres. Apprivoisez-les, chevauchez-les et offrez à vos adeptes l’activité gratifiante de prendre soin de ces créatures majestueuses.

Aventurez-vous au cœur d’un nouveau royaume où les tempêtes sont rudes et où les créatures corrompues par la putrescence pullulent sous la neige. Frayez-vous un chemin à travers deux grands donjons inédits, hantés par les échos du passé.

Chacune des âmes que vous sauverez de la montagne la souillera davantage, menaçant toutes les Terres de la Vieille Croyance. Saurez-vous laver tous les péchés du passé ?

Cult of the Lamb: Woolhaven est disponible au prix de 16,99 € sur PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch et PC.