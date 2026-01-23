Lors du dernier Nintendo Direct, Capcom avait fait une apparition surprise pour annoncer que Resident Evil Requiem arriverait sur Nintendo Switch 2 dès le 27 février 2026. Parallèlement, des portages natifs de Resident Evil 7 biohazard Gold Edition et Resident Evil Village Gold Edition débarqueront également le même jour. Suite à cette annonce, nous avons enfin un aperçu de l’avancement de ces portages.

Capcom diffuse régulièrement des live-streams sur sa chaîne YouTube officielle, et l’un d’eux s’est déroulé hier soir. Parmi les jeux présentés figuraient les portages natifs Switch 2 de Resident Evil 7 et Village, visibles aux timestamps suivants :

Resident Evil 7 apparaît à la marque de 34 minutes pour un segment de 20 minutes

Resident Evil 7 réapparaît à 56:13, lançant 30 minutes supplémentaires de gameplay

Resident Evil Village apparaît à la marque d’une heure 36 minutes et clôt le stream

Les premiers aperçus du fonctionnement des jeux sur la nouvelle plateforme Nintendo révèlent des résultats solides. Resident Evil 7 semble tourner à 60 fps, performance très impressionnante compte tenu du niveau de fidélité affiché. À environ 34 minutes dans le stream, on voit le segment d’ouverture de RE7, incluant la cinématique d’introduction. Le rendu paraît très comparable à la version PS4, constituant une conversion de qualité du jeu. Le gameplay dure environ 20 minutes avant une courte pause, puis reprend à 56:13 pour presque 30 minutes supplémentaires.

Resident Evil Village obtient sa propre présentation à la marque d’une heure 36 minutes et ferme le stream. Comme pour RE7, on voit la cinématique d’ouverture et la séquence dans la maison d’Ethan. Le jeu tourne également à 60 fps et ressemble fondamentalement à la version PS4 Pro. Malheureusement, la fusillade d’ouverture intense n’est pas montrée, mais Capcom semble avoir parfaitement maîtrisé ces deux jeux spécifiques sur Switch 2.

Ces démonstrations suggèrent que Resident Evil Requiem tournera probablement très bien sur Switch 2. L’un des problèmes des premiers jeux RE Engine était l’absence de support natif pour la technologie DLSS de Nvidia. Même Resident Evil 4 de 2023 sur PC n’incluait pas DLSS. Puisque Requiem intégrera cette technologie dès le départ, la Switch 2 devrait pouvoir fournir un jeu relativement fluide et beau sans trop de compromis. Elle ne peut égaler la puissance brute d’une PlayStation 5, mais les réductions drastiques ne devraient pas être nécessaires.

Resident Evil 7 a redéfini la franchise en exploitant ses racines et en ouvrant la porte à une expérience d’horreur véritablement terrifiante. Utilisant un changement dramatique vers la vue à la première personne pour la série, Resident Evil 7 délivre un niveau d’immersion sans précédent rapprochant l’horreur palpitante de manière viscérale. Se déroulant dans l’Amérique rurale moderne après les événements dramatiques de Resident Evil 6, les joueurs vivent la terreur directement depuis la perspective première personne.

Resident Evil Village se situe quelques années après les événements horrifiants de Resident Evil 7. L’histoire entièrement nouvelle débute avec Ethan Winters et sa femme Mia vivant paisiblement dans un nouveau lieu, libres de leurs cauchemars passés. Alors qu’ils construisent leur nouvelle vie ensemble, la tragédie les frappe à nouveau. Les joueurs incarnent Ethan Winters et vivent chaque bataille rapprochée et poursuite terrifiante depuis une perspective première personne.

Chris Redfield, traditionnellement héros de la série Resident Evil, apparaît dans Village avec des motivations apparemment sinistres. Une multitude de nouveaux adversaires habitant le village chassent Ethan sans relâche et entravent chacun de ses mouvements alors qu’il tente de comprendre le nouveau cauchemar dans lequel il se trouve plongé.

Bien que les trois jeux soient vendus individuellement, les fans pourront également sécuriser le Resident Evil Generation Pack exclusif Switch 2 soit en version physique soit sur le Nintendo eShop, regroupant l’ensemble de cette trilogie horrifique pour la nouvelle console hybride de Nintendo.