L’éditeur Serenity Forge (Doki Doki Literature Club Plus, LISA, To the Moon), le développeur This I Dreamt et le distributeur Tesura Games ont annoncé aujourd’hui deux éditions physiques pour Long Gone Days, RPG narratif captivant. Ces éditions physiques chargées de collectibles premium sortiront sur PlayStation 5 et Nintendo Switch au deuxième trimestre 2026. Les précommandes sont officiellement ouvertes dès maintenant en Amérique du Nord et en Europe.

Long Gone Days est un RPG contemporain imaginant le monde de la guerre qui nous attend, mettant l’accent sur les barrières linguistiques et le coût humain de ces conflits. Le jeu explore le choc des conflits modernes contre la vie civile à travers le contraste entre des combats RPG intenses et un gameplay plus lent, tranche de vie.

Après une vie d’entraînement comme tireur d’élite dans une base militaire souterraine, un jeune soldat nommé Rourke émerge à la surface pour sa première mission. Des vérités sombres se révèlent au fil de la mission, forçant Rourke à fuir à travers les frontières européennes. Suivez les pas de Rourke alors qu’il rencontre une distribution colorée de nouveaux camarades, surmonte les barrières linguistiques et affronte l’organisation militante qui l’a autrefois élevé.

Né et élevé dans les souterrains d’une société militaire privée appelée The Core, Rourke a été formé dès sa naissance pour devenir tireur d’élite. Lors de sa première mission, il est envoyé à la surface sous des ordres d’une grande importance. Motivé de pouvoir enfin montrer les fruits de sa formation, il exécute ses premières commandes à la perfection pour découvrir que The Core était loin d’être la noble organisation qu’il croyait connaître.

Le système de combat dual propose deux approches distinctes. Éliminez les ennemis à distance en mode Sniper FPS, ou engagez-vous dans des combats au tour par tour en vue de face où les parties du corps ennemies peuvent être ciblées pour un avantage tactique. Chaque bataille est artisanale et directement liée à l’intrigue, permettant une expérience RPG significative sans rencontres aléatoires.

La communication constitue un élément central du gameplay. Long Gone Days se déroulant dans le monde réel, les joueurs rencontrent plusieurs barrières linguistiques. Recruter des interprètes permet de communiquer avec les autres et tisser des liens au-delà des frontières, ajoutant une dimension réaliste rarement explorée dans les RPG.

Le moral de l’équipe joue un rôle crucial. Choisir judicieusement les options de dialogue permet de remonter le moral au combat. Chaque personnage possède des traits de personnalité et des motivations distincts qui influencent leurs performances et réactions.

L’édition Standard comprend une copie physique du jeu et une planche de stickers. L’édition Collector inclut une boîte Collector arborant une illustration exclusive inédite de Burasto, le jeu physique complet, des standees acryliques chibi, un tag de bagage « Save Me », une planche de stickers, le CD de la bande-originale et un artbook de 72 pages.