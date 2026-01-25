Run for Money: Hunters vs. Runners! Can You Win as Either? signe une arrivée discrète mais notable en Europe sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Le jeu est disponible depuis le 29 janvier exclusivement sur l’eShop, sans version physique prévue en Occident. Cette édition européenne est proposée au prix de 26,82 € et ne prend en charge que les langues anglaise et japonaise.

Développé et édité par D3 Publisher, Run for Money est l’adaptation vidéoludique officielle du célèbre jeu télévisé japonais de Fuji TV. Sa sortie initiale au Japon était le 4 décembre 2025, au tarif de 4 950 yens, avec une prise en charge complète du japonais et de l’anglais. Sur Nintendo Switch 2, le jeu est distribué sous forme de Game-Key Card.

Le concept reprend fidèlement celui de l’émission : les joueurs incarnent des Runners cherchant à échapper à des Hunters dans des arènes fermées. Les Runners gagnent de l’argent tant qu’ils restent en liberté, peuvent choisir d’abandonner pour sécuriser leurs gains, ou tenter de survivre pendant 15 minutes afin de remporter la partie. L’expérience repose sur une tension constante entre prise de risque et prudence.

Cette nouvelle version marque une évolution importante pour la licence avec l’introduction du Hunter Mode, qui permet pour la première fois d’incarner un Hunter et de se concentrer sur la traque et la capture des Runners. Le mode Hunters vs. Runners va encore plus loin en opposant directement les deux camps dans des parties en ligne pouvant accueillir jusqu’à 12 joueurs simultanément, répartis entre quatre Hunters et huit Runners. Dans ce mode, les Runners peuvent désormais contre-attaquer à l’aide d’armes récupérées en jeu, ajoutant une dimension stratégique inédite aux affrontements.

Cinq stages originaux sont proposés : Wonderland, Diversity, Fantasy, The Airport et The Pier. Chaque environnement intègre des missions et des événements dynamiques capables d’influencer le déroulement de la partie, comme l’agrandissement des zones d’évasion, le retardement de l’arrivée des Hunters ou l’ouverture de nouvelles opportunités pour s’échapper.

Le multijoueur constitue un autre axe majeur de cette édition. Les cinq stages sont jouables en local comme en ligne, avec un mode Online VS permettant des matchs rapides via matchmaking ou entre amis. Des classements nationaux sont également de la partie, mesurant les performances des joueurs aussi bien en Hunter Mode, sur la rapidité de capture, qu’en Hunters vs. Runners Mode, sur les gains cumulés.

Les fonctionnalités emblématiques de la série sont toujours présentes, notamment le GameShare pour le jeu en communication locale jusqu’à quatre participants, un Hard Mode introduisant des “Hyper Hunters” plus redoutables, ainsi qu’un système de collection comprenant trophées et figurines de Hunters.

Il est précisé que cette version, initialement sortie sur Nintendo Switch, est jouable sur Nintendo Switch 2, mais qu’une version distincte, intitulée Run for Money: Hunter vs. Runner! Which side will you win!?, est exclusive à la Switch 2. Les données de sauvegarde et les contenus additionnels des versions précédentes ne sont pas compatibles entre elles, et aucun patch de mise à niveau vers une édition Switch 2 n’est proposé.