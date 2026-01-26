Tesura Games, Serenity Forge, le développeur This I Dreamt et Maximum Entertainment France son ravis d’annoncer la sortie en édition physique Standard et Collector de Long Gone Days, prévue pour le deuxième trimestre 2026 sur PlayStation 5 et Nintendo Switch.

Long Gone Days est un RPG contemporain qui imagine le monde en guerre qui nous attend, en mettant l’accent sur les barrières linguistiques et le coût humain de ces conflits. Découvrez le choc entre les conflits modernes et la vie civile à travers le contraste entre les combats intenses du RPG et le gameplay plus lent, proche de la vie quotidienne.

Après une vie entière passée à s’entraîner comme tireur d’élite dans une base militaire souterraine, un jeune soldat nommé Rourke émerge à la surface pour sa première mission. Au fur et à mesure que la mission se déroule, de sombres vérités sont révélées, forçant Rourke à fuir à travers les frontières européennes.

Suivez les traces de Rourke alors qu’il rencontre une galerie de nouveaux camarades hauts en couleur, surmonte les barrières linguistiques et affronte l’organisation militante qui l’a autrefois élevé.

Éliminez vos ennemis à distance dans un mode FPS Sniper, ou engagez-vous dans des combats au tour par tour où vous pouvez viser les parties du corps de vos ennemis pour obtenir un avantage tactique. Chaque combat est conçu sur mesure et directement lié à l’intrigue, ce qui permet de vivre une expérience RPG riche en sens, sans rencontres aléatoires.

Chaque exemplaire de Long Gone Days édition Standard comprend une copie physique du jeu et une feuille d’autocollants.

L’édition Collector comprend également les éléments suivants :

Boîte édition collector avec de nouvelles illustrations exclusives de Burasto

Jeu physique complet (Nintendo Switch/PlayStation 5)

Figurines acryliques Chibi 2D

Étiquette à bagages « Save Me »

Feuille d’autocollants

CD de la bande originale

Artbook de 72 pages

Long Gone Days sera disponible en édition physique Standard et Collector sur Nintendo Switch et PlayStation 5 au deuxième trimestre 2026.