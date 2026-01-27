Raptor Claw a officialisé la date de sortie de Fur Squadron Phoenix, son shoot’em up sur rails inspiré de Star Fox. Le titre arrivera sur Nintendo Switch le 25 février 2026, après plusieurs années de développement. Le projet avait été initialement annoncé pour la Switch dès 2023, succédant à Fur Squadron sorti la même année sur la console.

Ce shooter spatial assume pleinement son héritage Star Fox avec son équipage de pilotes aux allures animales, ses vaisseaux agiles et un système interplanétaire menacé par une force hostile. Cependant, le jeu se distingue par une direction artistique psychédélique marquée par des visuels néon, des lignes de balayage CRT et l’inclusion de combats de mechs, conférant à l’ensemble une identité visuelle singulière qui évite la simple redite.

Le gameplay s’articule autour d’une campagne roguelite où chaque partie redistribue les niveaux pour maintenir l’imprévisibilité. Les joueurs pourront améliorer leurs vaisseaux, débloquer des armes et progresser dans des arbres de compétences pour forger leur propre style de pilotage. L’arsenal dépasse largement les projectiles guidés conventionnels avec des faisceaux d’énergie massifs, des salves de missiles multiples et même des frappes nucléaires. Les affrontements se déroulent dans des environnements dynamiques à travers l’espace, les airs et les mers, avec des boss imposants à combattre.

Un système d’amitié permet d’interagir avec les membres de l’escadron FUR, des pilotes d’élite renégats. Compléter leurs missions débloque des conversations riches en narration révélant leur passé, renforce le mode Overdrive et permet d’invoquer un soutien lors des combats. L’entraînement s’effectue via une technologie de réalité virtuelle de pointe dans un contexte où les tambours de guerre résonnent dans le système Bist, la Fédération Chimera ayant décidé de renforcer sa flotte spatiale face à l’activité croissante des dangereux Maraudeurs.

Raptor Claw a précisé dans les commentaires du trailer que Fur Squadron Phoenix a été développé pour la Switch première génération, mais bénéficiera de performances améliorées sur Switch 2. Les possesseurs de la console originale ne seront donc pas laissés de côté.