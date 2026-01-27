Nintendo a déployé la mise à jour version 1.3.0 pour Kirby Air Riders, apportant des fonctionnalités majeures dont le support GameShare, le nouveau mode de jeu Grand Prix et un ensemble de règles Sub-In Series, ainsi qu’une longue liste d’ajustements d’équilibrage et de corrections de bugs.
Le support GameShare permet désormais de jouer avec un ami ne possédant pas de copie du jeu. Appuyez sur les boutons en bas de l’écran titre pour accéder à l’écran GameShare, où vous pouvez choisir entre Personnes à proximité ou GameChat. Se retirer ou se déconnecter durant un Match en ligne dans un paddock réservé aux amis ne vous soumettra plus à des pénalités.
Le nouveau mode Grand Prix est disponible pour les matchs Air Ride dans les paddocks. Les joueurs participent à plusieurs courses où le gagnant est déterminé par les points globaux. Le nouvel ensemble de règles Sub-In Series permet des matchs continus avec remplacement de joueurs.
Deux joueurs peuvent désormais participer aux paddocks et Quick Matches depuis un seul système Nintendo Switch 2. La condition de recherche « Populaire » dans la section Achat du Machine Market a été changée en « Aléatoire ». La forme bike-type de la Transform Star peut maintenant être éditée dans l’écran My Machine Apply Decal. Une fois un décalcomanie appliqué à une Transform Star sous l’une ou l’autre forme, vous ne pourrez pas éditer les décalcomanies avec l’autre forme tant que tous les décalcomanies existants n’auront pas été retirés.
Il est désormais possible de supprimer les records individuels pour chaque machine dans Personal Best. Auparavant, lors du changement vers une machine vacante ou du vol d’une machine alors que votre Spécial aurait pu être déclenché en City Trial, votre jauge Spécial diminuait. Maintenant la jauge Spécial sera maintenue, vous permettant de déclencher votre Spécial après avoir changé vers ou volé une machine.
La portée de verrouillage lors du changement vers une machine vacante en City Trial a été ajustée. En City Trial, vous pouvez maintenant incliner le stick gauche vers le bas ou appuyer sur le bouton bas pour jeter une Copy Ability sans déclencher votre Spécial. La version s’affiche maintenant dans le coin inférieur gauche de l’écran après avoir franchi la ligne d’arrivée en Time Attack.
Il est désormais possible de scanner des amiibo dans le paddock et de courir avec des figure players (FPs) scannables depuis le terminal amiibo. Vous pouvez maintenant essayer les courses en solo dans les Matchs en ligne durant le matchmaking. En City Trial, vous pouvez rouler dans Skyah après avoir été associé avec au moins une personne. En Air Ride et Top Ride, tenter de partir en plein matchmaking après être entré dans l’écran de test de course résultera en une pénalité.
Il est possible de chercher la position de lecture lors de la lecture d’une vidéo depuis Movie Replay sous Spectate dans le menu Connect. Les vidéos de replay seront maintenant lues sur le moniteur du paddock de manière aléatoire. Vous pouvez maintenant sélectionner Local Play via Online Match dans chaque mode lorsque vous n’êtes pas connecté à internet. Vous pouvez définir Featured Player sur Auto même lorsque le paramètre de lecture Replay est défini sur Full. Le numéro de version s’affichera maintenant dans le coin inférieur droit de l’écran lors de l’ouverture du menu pause en Free Run et Time Attack.
Lorsque vous atteignez la fin de Road Trip, la mémoire « Everything Resets » sera débloquée même si vous ne l’aviez pas débloquée auparavant.
Les ajustements d’équilibrage concernent Rick dont les HP et Défense ont été réduits, ainsi que la puissance du Rip-Roaring Rick Special en City Trial/Air Ride. Pour toutes les machines dans tous les modes, le contrecoup lors de l’impact avec un mur avec Quick Spin a été affaibli. Les machines de type Star, Tank, Bike et Chariot ont vu leurs valeurs de Défense et taux de croissance ajustés en City Trial.
De nombreuses machines individuelles ont reçu des ajustements spécifiques, notamment un renforcement de la décélération lors du contact continu avec un mur ou de crash quasi-perpendiculaire pour Warp Star, Winged Star, Shadow Star, Slick Star, Formula Star, Bulk Star, Rocket Star, Turbo Star, Jet Star, Vampire Star et Transform Star. Battle Chariot et Tank Star ont vu leurs taux de croissance Top Speed ajustés.
La stabilité de communication durant le jeu en ligne a été améliorée. De multiples problèmes ont été corrigés, incluant la progression du timer en Free Run prolongé, le taux d’apparition de l’événement « The Mysterious Bird Dyna Blade » en City Trial, les paramètres My Music non reflétés en Ranked/Quick Match, les My Machines non apparaissant en City Trial hors ligne, et de nombreux bugs de Checklist.
Deux problèmes connus n’ont pas été corrigés dans cette mise à jour : une erreur lors de l’ouverture de l’écran Gummies avec 8 285 à 8 626 Gummies, et un bug de marque de complétion pouvant disparaître lors de conditions spécifiques.
Kirby Air Ride – Notes de mise à jour version 1.3.0
Généralités
-
Il est désormais possible de scanner des amiibo dans le Paddock pour participer à des courses avec des Figurines Joueurs (FPs).
-
Le scan s’effectue depuis le terminal amiibo dans le Paddock.
-
-
Il est maintenant possible de s’entraîner sur les circuits en solo pendant le matchmaking en Ligne.
-
Dans City Trial, il est possible de rouler dans Célestia après avoir été apparié avec au moins une personne.
-
Dans Air Ride et Top Ride, tenter de quitter pendant le matchmaking après être entré dans l’écran de test du circuit entraînera une pénalité.
-
Il est désormais possible de rechercher une position précise lors de la lecture d’une vidéo dans Reprise Vidéo (menu Connecter > Spectateur).
-
Les vidéos de reprise seront désormais diffusées sur l’écran du Paddock.
-
Les replays publiés par les joueurs sont diffusés de manière aléatoire.
-
-
Il est désormais possible de sélectionner Partie Locale via Match en Ligne dans chaque mode sans être connecté à internet.
-
L’option Joueur vedette peut maintenant être réglée sur Auto, même lorsque le paramètre de lecture des Replays est sur Intégral.
-
Le numéro de version s’affiche désormais dans le coin inférieur droit de l’écran lors de la mise en pause dans Course Libre et Contre-la-Montre.
-
Dans Road Trip, le souvenir « La Grande Remise à Zéro » sera débloqué en atteignant la fin, même si ce n’était pas le cas auparavant.
-
Ce souvenir sera également débloqué rétroactivement pour les sauvegardes ayant déjà atteint la fin.
-
Rééquilibrages
Les performances d’un pilote ont été ajustées.
|Nom du pilote
|Détails de l’ajustement
|Rick
|Modes concernés : City Trial / Air Ride
• Points de Vie et Défense réduits.
• Puissance de l’Attaque Spéciale Ruée de Rick réduite.
Les performances de certaines montures ont été ajustées.
|Nom de la monture
|Détails de l’ajustement
|Toutes montures
|Modes concernés : Tous modes
• Le recul en heurtant un mur avec un Retournement Vif a été réduit. Pour certaines montures, les conditions permettant de heurter un mur avec un Retournement Vif tout en conservant une vitesse élevée ont été revues à la baisse.
|Montures type Étoile
|Mode concerné : City Trial
• Valeur de Défense de départ augmentée.
|Montures type Tank
|Mode concerné : City Trial
• Valeur de Défense de départ augmentée.
• Taux de croissance de la Défense augmenté.
|Montures type Moto
|Mode concerné : City Trial
• Taux de croissance de la Défense réduit.
|Montures type Char
|Mode concerné : City Trial
• Taux de croissance de la Défense réduit.
|Étoile Warp
|Modes concernés : City Trial / Air Ride
• Ralentissement accru lors d’un contact prolongé avec un mur.
|Étoile Ailée
|Modes concernés : City Trial / Air Ride
• Ralentissement accru lors d’un contact prolongé avec un mur.
|Étoile Ombre
|Modes concernés : City Trial / Air Ride
• Ralentissement accru lors d’un choc à angle presque perpendiculaire avec un mur.
|Étoile Slick
|Mode concerné : City Trial
• Taux de croissance de la Vitesse Max augmenté.
Modes concernés : City Trial / Air Ride
• Ralentissement accru lors d’un contact prolongé avec un mur.
• Ralentissement accru lors d’un choc à angle presque perpendiculaire avec un mur.
|Étoile Formule
|Modes concernés : Tous modes
• Ralentissement accru lors d’un choc à angle presque perpendiculaire avec un mur.
|Étoile Bulk
|Mode concerné : City Trial
• Taux de croissance de la Défense augmenté.
Modes concernés : Tous modes
• Ralentissement accru lors d’un choc à angle presque perpendiculaire avec un mur.
|Étoile Fusée
|Modes concernés : City Trial / Air Ride
• Ralentissement accru lors d’un choc à angle presque perpendiculaire avec un mur.
|Étoile Turbo
|Mode concerné : City Trial
• Taux de croissance de la Vitesse Max sur sol augmenté.
Modes concernés : City Trial / Air Ride
• Ralentissement accru lors d’un contact prolongé avec un mur.
• Ralentissement accru lors d’un choc à angle presque perpendiculaire avec un mur.
Mode concerné : Top Ride
• Ralentissement accru lors d’un choc à angle presque perpendiculaire avec un mur.
|Étoile Jet
|Modes concernés : City Trial / Air Ride
• Ralentissement accru lors d’un contact prolongé avec un mur.
• Ralentissement accru lors d’un choc à angle presque perpendiculaire avec un mur.
• Capacité de freinage à vitesse supra-maximale augmentée.
|Rex Wheelie
|Mode concerné : Top Ride
• Ralentissement accru lors d’un choc à angle presque perpendiculaire avec un mur.
|Étoile Vampire
|Modes concernés : City Trial / Air Ride
• Ralentissement accru lors d’un contact prolongé avec un mur.
• Ralentissement accru lors d’un choc à angle presque perpendiculaire avec un mur.
|Char de Combat
|Mode concerné : City Trial
• Taux de croissance de la Vitesse Max réduit.
Mode concerné : Top Ride
• Ralentissement accru lors d’un choc à angle presque perpendiculaire avec un mur.
|Étoile Tank
|Mode concerné : City Trial
• Taux de croissance de la Vitesse Max augmenté.
Mode concerné : Top Ride
• Ralentissement accru lors d’un choc à angle presque perpendiculaire avec un mur.
|Bull Tank
|Modes concernés : Tous modes
• Ralentissement accru lors d’un choc à angle presque perpendiculaire avec un mur.
|Étoile Transform
|Modes concernés : City Trial / Air Ride
• Ralentissement accru lors d’un contact prolongé avec un mur.
Liste des montures par type :
-
Type Étoile : Étoile Warp, Étoile Compacte, Étoile Ailée, Étoile Ombre, Étoile Wagon, Étoile Slick, Étoile Formule, Étoile Bulk, Étoile Fusée, Étoile Swerve, Étoile Turbo, Étoile Jet, Étoile Hop, Étoile Vampire, Étoile Papier, Étoile Transform (forme Étoile)
-
Type Tank : Étoile Tank, Bull Tank
-
Type Moto : Wheelie Bike, Rex Wheelie, Wheelie Scooter, Étoile Transform (forme Moto)
-
Type Char : Char, Char de Combat
Corrections de bugs
-
Amélioration de la stabilité des communications en ligne.
-
Correction d’un problème de progression du minuteur survenant lors de longues sessions dans les modes Course Libre de Air Ride ou Top Ride.
-
Correction d’un problème où le taux d’apparition de l’événement « L’Étrange Oiseau Dyna Blade » dans City Trial pouvait être inférieur à la normale.
-
Correction d’un problème où les réglages Ma Musique n’étaient pas pris en compte dans les Matchs Classés ou Matchs Rapides de City Trial.
-
Correction d’un problème où les Mes Montures achetées au Magasin de Montures n’apparaissaient pas en City Trial hors-ligne.
-
Correction d’un problème où l’animation de complétion d’un onglet de la Checklist pouvait ne pas s’afficher correctement lors de l’utilisation d’un Bloc Libre.
-
Correction d’un problème avec les tâches de Checklist suivantes : si des données étaient supprimées via Supprimer > Checklist après avoir rempli certaines conditions, ces dernières n’étaient plus comptabilisées et la tâche devenait impossible à accomplir.
-
Air Ride : « Jouer à tous les circuits », « Battre des records avec 10 montures différentes »
-
Top Ride : « Gagner sur tous les circuits »
-
City Trial : « Participer à 8 types d’épreuves de Stade », « Participer à 16 types d’épreuves de Stade »
-
En ligne : « Finir tous les circuits sans tomber dans le vide », « Jouer à tous les circuits », « Courir sur 5 circuits différents en Course Solo », « Participer à 10 types d’épreuves de Stade », « Participer à 15 types d’épreuves de Stade »
-
Des correctifs ont été appliqués pour que ces conditions soient correctement comptabilisées, même sur les sauvegardes affectées.
-
-
Correction d’un problème où éliminer un pilote dans un Match en Ligne n’était pas compté pour la tâche « Éliminer d’autres pilotes 50 fois au total » de la Checklist City Trial.
-
Correction d’un problème où la tâche « Atterrir sur la plateforme à 1 000 points » (événement Stade Skydive 1) ne pouvait pas être validée si un autre joueur atterrissait sur la même plateforme en ligne.
-
Correction d’un problème où Gooey pouvait traverser certains éléments du décor en effectuant un Retournement Vif sur des rails du circuit Galactic Nova (Air Ride).
-
Correction d’un problème où Gooey pouvait planer à des endroits insolites en effectuant un Retournement Vif.
-
Correction d’un problème où, si Gooey enchaînait les Retournements Vifs tout en possédant certaines Aptitudes Copiées, ces dernières ne tombaient pas comme prévu.
-
Correction d’un problème empêchant parfois la publication d’une reprise après avoir terminé certains circuits très rapidement ou après avoir abandonné.
-
Correction d’un problème où les montures vides à proximité d’un pilote dont la monture était détruite pouvaient s’éloigner de lui.
-
Correction d’un problème dans Road Trip où, sur la route, certaines actions pouvaient bloquer la progression vers le défi suivant.
-
Correction d’un problème où les réglages de handicap définis pour le J1 hors-ligne étaient également appliqués en Match en Ligne.
-
Correction d’un problème provoquant parfois une erreur en revenant à l’écran précédent juste après être entré dans l’onglet Rivaux (menu Collection) avec un grand nombre de licences.
-
Correction d’un problème où Gigantes pouvait ne pas apparaître si un joueur le chevauchant se déconnectait lors de l’événement Stade « VS. Gigantes » en ligne.
-
Correction d’un problème de décalage parfois involontaire du compteur de tours sur le circuit Crystal (Top Ride) dans un défi Road Trip.
-
Correction d’un problème où, après l’achat d’une monture au Magasin de Montures, certaines actions pouvaient la faire disparaître définitivement, la rendant injouable.
-
Un correctif permet d’afficher les montures achetées, même sur les sauvegardes affectées.
-
-
Correction d’un problème dans l’événement Stade Dustup Derby 2 (City Trial) où, poussé contre un mur au moment de réapparaître après une élimination, un joueur pouvait traverser le mur.
-
Diverses autres corrections de gameplay ont été apportées.
Problèmes connus non résolus
-
Une erreur survient en ouvrant l’écran des Gummies (menu Collection) lorsque le nombre de Gummies est compris entre 8 285 et 8 626. (Cela ne se produit pas avec 8 284 Gummies ou moins, ou 8 627 Gummies ou plus.)
-
Si vous débloquez la dernière tâche d’une Checklist avec un Bloc Libre et que la marque de complétion s’affiche, puis changez d’écran d’une manière spécifique, cette marque peut disparaître et vous ne pourrez peut-être pas recevoir la récompense de complétion.
Laisser un commentaire