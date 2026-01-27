Nintendo a déployé la mise à jour version 1.3.0 pour Kirby Air Riders, apportant des fonctionnalités majeures dont le support GameShare, le nouveau mode de jeu Grand Prix et un ensemble de règles Sub-In Series, ainsi qu’une longue liste d’ajustements d’équilibrage et de corrections de bugs.

Le support GameShare permet désormais de jouer avec un ami ne possédant pas de copie du jeu. Appuyez sur les boutons en bas de l’écran titre pour accéder à l’écran GameShare, où vous pouvez choisir entre Personnes à proximité ou GameChat. Se retirer ou se déconnecter durant un Match en ligne dans un paddock réservé aux amis ne vous soumettra plus à des pénalités.

Le nouveau mode Grand Prix est disponible pour les matchs Air Ride dans les paddocks. Les joueurs participent à plusieurs courses où le gagnant est déterminé par les points globaux. Le nouvel ensemble de règles Sub-In Series permet des matchs continus avec remplacement de joueurs.

Deux joueurs peuvent désormais participer aux paddocks et Quick Matches depuis un seul système Nintendo Switch 2. La condition de recherche « Populaire » dans la section Achat du Machine Market a été changée en « Aléatoire ». La forme bike-type de la Transform Star peut maintenant être éditée dans l’écran My Machine Apply Decal. Une fois un décalcomanie appliqué à une Transform Star sous l’une ou l’autre forme, vous ne pourrez pas éditer les décalcomanies avec l’autre forme tant que tous les décalcomanies existants n’auront pas été retirés.

Il est désormais possible de supprimer les records individuels pour chaque machine dans Personal Best. Auparavant, lors du changement vers une machine vacante ou du vol d’une machine alors que votre Spécial aurait pu être déclenché en City Trial, votre jauge Spécial diminuait. Maintenant la jauge Spécial sera maintenue, vous permettant de déclencher votre Spécial après avoir changé vers ou volé une machine.

La portée de verrouillage lors du changement vers une machine vacante en City Trial a été ajustée. En City Trial, vous pouvez maintenant incliner le stick gauche vers le bas ou appuyer sur le bouton bas pour jeter une Copy Ability sans déclencher votre Spécial. La version s’affiche maintenant dans le coin inférieur gauche de l’écran après avoir franchi la ligne d’arrivée en Time Attack.

Il est désormais possible de scanner des amiibo dans le paddock et de courir avec des figure players (FPs) scannables depuis le terminal amiibo. Vous pouvez maintenant essayer les courses en solo dans les Matchs en ligne durant le matchmaking. En City Trial, vous pouvez rouler dans Skyah après avoir été associé avec au moins une personne. En Air Ride et Top Ride, tenter de partir en plein matchmaking après être entré dans l’écran de test de course résultera en une pénalité.

Il est possible de chercher la position de lecture lors de la lecture d’une vidéo depuis Movie Replay sous Spectate dans le menu Connect. Les vidéos de replay seront maintenant lues sur le moniteur du paddock de manière aléatoire. Vous pouvez maintenant sélectionner Local Play via Online Match dans chaque mode lorsque vous n’êtes pas connecté à internet. Vous pouvez définir Featured Player sur Auto même lorsque le paramètre de lecture Replay est défini sur Full. Le numéro de version s’affichera maintenant dans le coin inférieur droit de l’écran lors de l’ouverture du menu pause en Free Run et Time Attack.

Lorsque vous atteignez la fin de Road Trip, la mémoire « Everything Resets » sera débloquée même si vous ne l’aviez pas débloquée auparavant.

Les ajustements d’équilibrage concernent Rick dont les HP et Défense ont été réduits, ainsi que la puissance du Rip-Roaring Rick Special en City Trial/Air Ride. Pour toutes les machines dans tous les modes, le contrecoup lors de l’impact avec un mur avec Quick Spin a été affaibli. Les machines de type Star, Tank, Bike et Chariot ont vu leurs valeurs de Défense et taux de croissance ajustés en City Trial.

De nombreuses machines individuelles ont reçu des ajustements spécifiques, notamment un renforcement de la décélération lors du contact continu avec un mur ou de crash quasi-perpendiculaire pour Warp Star, Winged Star, Shadow Star, Slick Star, Formula Star, Bulk Star, Rocket Star, Turbo Star, Jet Star, Vampire Star et Transform Star. Battle Chariot et Tank Star ont vu leurs taux de croissance Top Speed ajustés.

La stabilité de communication durant le jeu en ligne a été améliorée. De multiples problèmes ont été corrigés, incluant la progression du timer en Free Run prolongé, le taux d’apparition de l’événement « The Mysterious Bird Dyna Blade » en City Trial, les paramètres My Music non reflétés en Ranked/Quick Match, les My Machines non apparaissant en City Trial hors ligne, et de nombreux bugs de Checklist.

Deux problèmes connus n’ont pas été corrigés dans cette mise à jour : une erreur lors de l’ouverture de l’écran Gummies avec 8 285 à 8 626 Gummies, et un bug de marque de complétion pouvant disparaître lors de conditions spécifiques.