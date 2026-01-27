Tribute Games, en collaboration avec Universal Products & Experiences et Bryan Lee O’Malley, créateur de Scott Pilgrim, ont annoncé Scott Pilgrim EX pour Nintendo Switch avec une date de sortie fixée au 3 mars 2026. Ce nouvel opus dans l’univers Scott Pilgrim fusionne l’art pixel rétro avec un gameplay coopératif chaotique à quatre joueurs, envoyant les participants dans une aventure de baston déjantée à travers un Toronto réimaginé et déformé par le temps.

L’histoire se déroule à Toronto en 20XX, une ville tombée sous le contrôle de trois gangs rivaux : les VEGANS, les ROBOTS et les DEMONS. Lorsque les membres du groupe de Scott Pilgrim sont enlevés par des forces obscures, une toute nouvelle aventure commence. Les joueurs incarnent Scott Pilgrim, Ramona Flowers et d’autres membres de l’équipe emblématique pour affronter une variété d’ennemis dans une version corrompue de Toronto infestée de démons, de sbires végans et de robots lors d’une quête épique pour sauver la cité.

Scott Pilgrim EX réinvente l’univers culte avec une approche moderne des brawlers traditionnels. Le système de combat repose sur l’instinct et l’improvisation, un ballet chaotique de poings et de style récompensant stratégie, spontanéité et désordre. Les joueurs peuvent enchaîner des combos stylés, expérimenter avec des armes loufoques et déchaîner des attaques spéciales spectaculaires. Les sept personnages jouables disposent d’un set de mouvements complet dès le départ, mais l’expérience peut être personnalisée via des statistiques améliorables et des objets spéciaux équipables, rendant chaque combattant unique. Les pièces durement gagnées permettent d’équiper des badges spéciaux qui améliorent les stats et accordent des bonus particuliers.

L’aventure se déploie à travers une ville entière de niveaux interconnectés où les joueurs rencontrent des visages familiers et nouveaux, accomplissent des quêtes et découvrent des zones cachées. Le mode coopératif multijoueur, local ou en ligne, accueille jusqu’à quatre joueurs avec un système d’entrée et de sortie facilité, transformant l’expérience en une aventure dynamique et conviviale.

Le projet réunit des talents clés de l’univers Scott Pilgrim. Bryan Lee O’Malley est profondément impliqué en tant que consultant créatif, travaillant étroitement avec les équipes narratives et de design de Tribute pour façonner une histoire originale inédite qui étend l’univers dans des directions audacieuses et inattendues, infusant chaque image, arc de personnage et rebondissement de sa voix et de son humour signature. Anamanaguchi, connu pour son mélange explosif d’énergie 8-bit et de rock hyper-mélodique, revient à ses racines après avoir composé la bande-son du jeu de 2010 Scott Pilgrim vs. The World: The Game. Cette nouvelle partition comprendra plusieurs morceaux inédits spécialement conçus pour cette aventure torontoise. L’artiste pixel iconique Paul Robertson collabore avec l’équipe interne de Tribute sur les animations de personnages, tandis que BenDavid Grabinski, réalisateur et showrunner de Scott Pilgrim Takes Off, rejoint le projet comme consultant créatif.

Le jeu sera vendu en version dématérialisée à 28,99 dollars. Une sortie physique est également prévue via Limited Run Games avec trois options. La version standard sera accompagnée d’une édition Deluxe Adventure comprenant le jeu avec jaquette réversible illustrée par Crisppyboat, boîtier deluxe avec artwork réversible de Matias Begara, bande-son et comic lié par Bryan Lee O’Malley. L’édition Ultimate Deluxe Adventure inclut tous ces éléments plus une boîte réplique d’oie, un artbook relié et guide stratégique, un diorama acrylique avec figurines de Scott et Ramona, et une pièce commémorative pixelisée.