Selecta Play, Sunsoft, Ratalaika Games, Shinyuden et Maximum Entertainment France sont heureux d’annoncer la sortie prochaine de Aero the Acro-Bat Legacy + Sunsoft Lost Gems, une collection physique rassemblant les jeux classiques de la série Aero the Acro-Bat ainsi d’autre jeux rétro de l’éditeur Sunsoft, qui sera disponible le 17 juillet 2026 sur Nintendo Switch et PlayStation 5.

Découvrez ou redécouvrez ces aventures nostalgiques avec de nouvelles fonctionnalités, vous permettant de jouer à votre manière :

Fonction Rembobinage/Turbo : rejouez jusqu’à la perfection ou accélérez le rythme.

Fonction Sauvegarde : sauvegardez où vous le souhaitez et reprenez votre partie exactement là où vous l’avez laissée.

Filtres d’écran : choisissez parmi plusieurs filtres pour modifier l’apparence du jeu (écran rétro, noir et blanc, etc.)

Galerie* : découvrez des images issues des illustrations, affiches, jaquettes, etc. du jeu original.

Codes de triche* : activez différents codes pour vous faciliter la tâche (énergie infinie, vies infinies, invulnérabilité, etc.)

*Ces fonctions sont disponibles pour tous les jeux sauf pour Feudal Bros Tonosama #1.

À propos de Zero The Kamikaze Squirrel :

Alors qu’il travaille sur le plan machiavélique d’Edgar Ektor, Zero reçoit une lettre de sa petite amie l’informant que leur forêt est en danger et que son père a été kidnappé. Lorsqu’il explique à Edgar qu’il doit partir protéger sa forêt, Edgar refuse, mais Zero part sans permission.

À présent, Zero doit retourner au plus vite dans sa forêt, mais le sinistre Edgar Ektor n’accepte pas un refus et compte bien lui compliquer la tâche…

Parcourez 15 niveaux d’action ninja intense, dont certains avec des attractions.

Utilisez les compétences de combat de Zero pour vaincre tous types d’ennemis.

Affrontez de redoutables boss.

Choisissez entre la version anglaise et la version japonaise.

À propos de Aero The Acro-Bat :

Le puissant et excentrique industriel Edgar Ektor a juré de détruire le monde du spectacle pour se venger d’avoir été banni du cirque lorsqu’il était enfant, après qu’une de ses farces ait mal tourné et failli tuer un animal. Il a commencé par envahir un cirque local avec sa bande de clowns déments et kidnapper tout le personnel pour gâcher le spectacle.

C’est maintenant à Aero la Chauve-souris Acrobate, la vedette du cirque, de sauver ses amis et sa petite amie Ariel, et de mettre un terme aux plans machiavéliques d’Edgar Ektor pour que tous puissent à nouveau profiter du spectacle !

Parcourez 4 zones de 5 niveaux chacune, dont certains avec des attractions.

Utilisez les talents acrobatiques d’Aero pour accomplir les objectifs de chaque niveau et ouvrir la porte vers le suivant.

Affrontez toutes sortes d’ennemis loufoques.

Choisissez entre la version anglaise et la version japonaise.

À propos de Aero The Acro-Bat 2 :

Après avoir déjoué les plans machiavéliques d’Edgar Ektor visant à détruire le monde du divertissement, Aero décide d’explorer le musée de l’horreur du savant fou.

Il y découvre une étrange boîte de magicien flottante. En y pénétrant pour l’examiner, il est soudainement transporté dans un lieu mystérieux. Cependant, à l’insu d’Aero, Edgar a survécu grâce à son sbire Zero et lui a demandé de mettre à exécution le plan B. Mais quel est donc ce mystérieux plan ?

Aero devra s’échapper de ce lieu mystérieux où il est prisonnier s’il veut contrecarrer le nouveau plan d’Edgar Ektor !

Parcourez 8 zones de 3 niveaux chacune, dont certains avec des attractions.

Utilisez les talents acrobatiques d’Aero pour surmonter des obstacles mortels et affronter d’étranges ennemis.

Choisissez entre la version anglaise et la version japonaise.

À propos de Aero The Acro-Bat - Rascal Rival Revenge :

Le puissant et excentrique industriel Edgar Ektor a juré de détruire le monde du spectacle pour se venger d’avoir été banni du cirque lorsqu’il était enfant, après qu’une de ses farces ait mal tourné et failli tuer un animal. Il a commencé par envahir un cirque local avec sa bande de clowns déjantés et kidnapper tout le personnel pour gâcher le spectacle.

C’est maintenant à Aero la chauve-souris acrobate, la vedette du cirque, de sauver ses amis et sa petite amie Ariel, et de mettre un terme aux plans machiavéliques d’Edgar Ektor pour que tous puissent à nouveau profiter du spectacle !

Ce remake inclut des sprites améliorés, des niveaux et des compétences modifiés, ainsi qu’une toute nouvelle scène d’introduction façon BD.

Explorez 4 zones de 5 niveaux chacune, dont certaines avec des attractions.

Utilisez les talents acrobatiques d’Aero pour accomplir les objectifs de chaque niveau et accéder au suivant.

Affrontez toutes sortes d’ennemis loufoques.

Choisissez entre la version anglaise et la version japonaise.

À propos de Feudal Bros (Tonosama #1) :

Japon. Époque Edo. Après des années de guerres sanglantes, la paix est revenue, mais elle semble fragile. Un nouveau danger rôde dans l’ombre, et seuls deux nobles peuvent l’arrêter : Lord Baka, un seigneur féodal japonais, et le prince Bouffon, un prince venu de France.

Après avoir reçu un message de leurs pères défunts, ils se lancent dans une aventure qui les mènera à travers le Japon et au-delà pour traquer et neutraliser cette mystérieuse menace. Leur seul problème ? Leur bravoure n’a d’égale que leur naïveté…

Disponible en anglais pour la première fois !

Choisissez parmi 2 personnages jouables, chacun possédant des compétences uniques.

Mode coopératif local à 2 joueurs.

À propos de Justice Ninja Casey :

Une princesse ordinaire, dans un château ordinaire, a été kidnappée par un groupe de ninjas mystérieux. Heureusement pour elle, un jeune ninja nommé Casey est au courant de la situation et se lance dans une mission pour la sauver car… il est le Ninja de la Justice !

Rejoignez Casey et apprenez l’art du ninjutsu tandis qu’il explore un monde plein de secrets et d’ennemis redoutables !

Disponible en anglais pour la première fois !

2 modes de jeu : choisissez entre un mode Quête avec des éléments RPG légers (niveaux à embranchements, système de niveaux, équipement et quêtes secondaires) et un mode Action axé sur l’action classique des beat’em up.

Mode coopératif local à 2 joueurs

Jukebox : écoutez la musique du jeu quand vous le souhaitez.

Aero The Acro-Bat Legacy + Sunsoft Lost Gems sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch et PlayStation 5 le 17 juillet 2026.