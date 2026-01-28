Avec le lancement imminent de Grid Legends: Deluxe Edition sur Nintendo Switch 2, Digital Foundry a livré son verdict technique sur le jeu, couvrant des détails comme la fréquence d’images et la résolution. Cette sortie s’avère particulièrement intéressante car différents modes de jeu sont disponibles pour les configurations dock et portable.

En mode graphique, la Switch 2 surpasse visuellement la version PS4. Le jeu utilise une résolution dynamique oscillant entre 1080p et 1440p contre 1080p sur PS4. Le titre tourne à 30 images par seconde en mode graphique avec des baisses rares, notamment lors des rediffusions. La taille du jeu est plus compacte sur Switch 2 avec 28,4 Go contre 38,5 Go sur Xbox Series S.

Le mode performance affiche une résolution d’environ 792p à 1080p et vise 60 images par seconde. Dans ce mode, les cube maps se mettent à jour à moitié de la fréquence normale et présentent une résolution inférieure. Les ombres environnementales deviennent également statiques. L’éclairage volumétrique semble réduit ou absent en mode performance, et le SSR (Screen Space Reflections) est majoritairement supprimé. Le jeu propose une option d’amélioration des effets visuels qui peut légèrement améliorer les performances en désactivant les étincelles des véhicules, les confettis de célébration et un effet de brume.

En mode portable, quatre configurations sont disponibles. Le mode performance portable affiche une résolution de 684p à 828p et cible 60 images par seconde. Le mode économie de batterie tourne autour de 540p à 30 images par seconde. Le mode équilibré portable propose une résolution de 540p à 864p à 40 images par seconde. Enfin, le mode graphique portable oscille entre 792p et 1080p à 30 images par seconde.

Tous ces modes portables ont les lumières volumétriques désactivées, tandis que le SSR au bord des pistes est activé pour les modes équilibré et graphique portables. Le mode performance portable semble souvent tourner entre 40 et 50 images par seconde, atteignant 60 dans les moments moins exigeants. Cette fluctuation pose moins de problème grâce au support du VRR (Variable Refresh Rate). Certaines différences favorisent la version Switch 2 par rapport à la Xbox Series S.