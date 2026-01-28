Les fans peuvent désormais précommander la version Nintendo Switch™ 2. Une collaboration avec SILENT HILL f a également été annoncée, en plus de nouvelles informations sur le jeu !

Aujourd’hui, KOEI TECMO Europe et le studio de développement Team NINJA ont annoncé qu’une démo de FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE sortira le 5 mars 2026 sur PlayStation® 5, Nintendo Switch™ 2, Xbox Series X|S et Windows via Steam®. Les fans ont également pu se réjouir avec l’annonce d’une collaboration avec SILENT HILL f, le dernier titre de la franchise SILENT HILL qui se déroule au Japon, et découvrir de nouveaux détails sur le remake très attendu du célèbre jeu d’aventure et d’horreur japonais. Pour célébrer le début des précommandes sur Nintendo Switch™ 2, une bande-annonce sur fond musical de la célèbre artiste Tsuki Amano a été dévoilée.

Dans FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE, deux sœurs jumelles errent dans un village abandonné infesté d’esprits vengeurs où elles utilisent la Camera Obscura, un appareil permettant de photographier et de sceller l’impossible, comme seule arme. Cette version entièrement revisitée du deuxième titre de la franchise PROJECT ZERO (FATAL FRAME) intégrera de nouveaux éléments de gameplay, ainsi qu’une fin inédite accompagnée de la chanson « Utsushie », composée par Tsuki Amano, de nouvelles histoires secondaires et de nouveaux lieux à explorer.

Au cours de leur périple hanté, les joueurs pourront utiliser des fragments de pierre spirituelle pour plonger dans le passé de divers personnages et découvrir de nouvelles histoires secondaires, enrichissant ainsi l’univers de Crimson Butterfly. Les fans exploreront également de nouveaux lieux, tels que le Tumulus sombre, un sinistre site funéraire étroitement enserré par des cordes et dissimulé au cœur d’une dense forêt de bambous, ou encore la salle éclairée à la bougie du Temple Eikado, où les attendent deux statues jumelles entrelacées par des cordes sacrées.

À mesure que les joueurs plongeront dans le mystère du village hanté, les combats deviendront plus terrifiants que jamais. Les esprits vengeurs pourront désormais se munir d’ailes, devenant ainsi plus féroces et bien plus dangereux. Lorsqu’ils sont dans cet état, les esprits sont enveloppés d’une malveillance cramoisie, régénérant rapidement leur santé tout en attaquant plus fréquemment et avec encore plus de puissance. Pour aider à vaincre les spectres tapis dans l’ombre, les joueurs pourront utiliser des perles de prière pour améliorer la Camera Obscura au combat, augmentant ainsi le nombre de points de mire et améliorant la vitesse de rechargement. Des perles de réinitialisation pourront également être trouvées au cours de l’exploration pour réinitialiser toutes les améliorations débloquées.

Avec la Camera Obscura, les joueurs pourront effectuer des clichés standards, ainsi que de nouveaux clichés spéciaux pour combattre les spectres. Les effets des clichés spéciaux varieront en fonction du filtre équipé, chacun d’entre eux offrant des effets uniques, ce qui permettra aux fans d’adapter leur stratégie à la situation, même lorsqu’ils seront confrontés à un esprit particulièrement sournois. Par exemple, le filtre de clairvoyance leur permettra d’activer le cliché spécial « Aveuglement », qui aveuglera temporairement leur cible pour pouvoir s’échapper. Le filtre de rayonnement, quant à lui, leur permettra d’utiliser le cliché spécial « Expurgation » qui, grâce au pouvoir spirituel de Mio, infligera des dégâts importants proportionnels à la quantité de pouvoir spirituel chargée.

En plus de repousser les esprits vengeurs, la Camera Obscura peut également servir à photographier les poupées jumelles éparpillées dans le village de Minakami. Inspirées des sœurs jumelles, ces poupées sont des gardiennes contre les calamités. En les photographiant ensemble dans un seul cliché, les joueurs pourront les purifier et enfin apaiser les émotions emprisonnées en elles. Plus de poupées jumelles sont purifiées, plus la sélection d’objets disponibles à l’échange de points s’agrandira. En plus de ces nouvelles mécaniques de jeu, FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE intégrera un nouveau mode photo que les joueurs pourront utiliser pour immortaliser des moments du jeu. À l’aide de cadres, d’autocollants et d’effets visuels, ils pourront créer leurs propres souvenirs terrifiants et, peut-être, même immortaliser un fantôme par surprise.

Pour rendre l’ambiance du jeu encore plus inquiétante, une collaboration avec le jeu SILENT HILL f, le dernier titre de la célèbre série d’horreur psychologique SILENT HILL qui s’est vendue à plus de 13 millions d’exemplaires à travers le monde, a été annoncée. Des costumes issus de cette collaboration seront disponibles prochainement dans une mise à jour gratuite. Davantage de détails sur cette future mise à jour seront communiqués prochainement.

Les fans peuvent désormais précommander la Digital Deluxe Edition, qui comprend le jeu de base, la bande-son numérique et l’artbook numérique, ainsi que l’ensemble bonus Digital Deluxe incluant le Talisman de luxe et des tenues pour Mio et Mayu*. Une mise à niveau Digital Deluxe est également disponible séparément. Les joueurs et joueuses qui achèteront une version physique ou numérique du jeu avant le 25 mars 2026 recevront les bonus du premier acheteur suivants : le Talisman esprit vengeur, l’Accessoire de cheveux pivoine (rouge) / Accessoire de cheveux pivoine (bleu), et le Kimono (rouge) / Kimono (noir).

Tous ceux qui précommanderont le jeu en version numérique avant le 12 mars 2026 recevront en bonus le Talisman spirituel, les Oreilles de chat (blanches) / Oreilles de chat (noires) ainsi que les tenues Papillon écarlate – Mio (jeu d’origine) / Papillon écarlate – Mayu (jeu d’origine), inspirées des tenues du jeu d’origine.

La sortie de FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE est prévue pour le 12 mars 2026 sur PlayStation®5, Nintendo Switch™ 2, Xbox Series X|S et Windows via Steam®. Le jeu inclura des voix en japonais et des textes en français, anglais, allemand, espagnol et italien.

Les précommandes numériques en UAE, Australie et Nouvelle Zélande seront disponibles à une date ultérieure. Les joueurs peuvent ajouter le jeu à leur liste de souhaits sur PlayStation® 5, Xbox Series X|S et Windows PC via Steam® et recevront une notification lorsque les précommandes seront ouvertes dans leur pays.

*Tenues incluses : Gants en dentelle (blancs) / Gants en dentelle (noirs), Robe gothique japonaise (aile gauche) / Robe gothique japonaise (aile droite).