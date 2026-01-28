C’est officiel : The Disney Afternoon Collection arrive à la fois sur Nintendo Switch 2 et Switch. Après qu’une classification de l’ESRB ait fortement laissé présager cette sortie, des listings sont apparus sur le Nintendo eShop confirmant la nouvelle.

The Disney Afternoon Collection sera lancé sur Nintendo Switch 2 et Switch le 26 février 2026. Deux tout nouveaux jeux absents du package original ont été ajoutés : Bonkers et Goof Troop. La collection comprendra également DuckTales, Chip ‘n Dale Rescue Rangers, TaleSpin, Darkwing Duck, DuckTales 2 et Chip ‘n Dale Rescue Rangers 2.

Mettant en vedette un casting de personnages Disney bien-aimés, The Disney Afternoon Collection replonge les joueurs dans une époque dorée du jeu vidéo et des après-midis remplis d’aventures. Les joueurs chassent les trésors à travers le monde dans la peau de Scrooge McDuck, combattent le crime en incarnant le héros Darkwing Duck, prennent leur envol avec le pilote d’élite Baloo l’ours, et profitent du mode coopération en jouant Chip et Dale pour vaincre Fat Cat.

La collection complète comprend huit jeux : Chip ‘n Dale Rescue Rangers, Chip ‘n Dale Rescue Rangers 2, DuckTales, DuckTales 2, Darkwing Duck, TaleSpin, Bonkers et Goof Troop. Tous les jeux classiques bénéficient de visuels nouveaux et améliorés, incluant des options de filtrage qui reproduisent l’apparence et la sensation rétro.

Cette collection propose également de nouvelles façons de jouer avec les modes Boss Rush et Time Attack, encourageant chacun un gameplay basé sur le temps et proposant des classements en ligne. Une nouvelle fonctionnalité de rembobinage rend ces titres exigeants plus accessibles aux nouveaux venus, avec la possibilité de remonter le temps et de se remettre rapidement des erreurs. Le musée intégré au jeu offrira aux passionnés d’histoire une abondance de contenus bonus célébrant l’ère des sorties originales, tels que des concept arts et de la musique, le tout amoureusement préservé.